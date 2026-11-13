انتبه.. تلوث الهواء يرفع نسبة السكر في الدم خلال أسبوع

عندما نتحدث عن تلوث الهواء، ينتاب معظمنا القلق على صحة الرئتين. فالسعال المستمر، وحرقة العينين، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس هي عادةً أول ما يتبادر إلى الذهن. ولكن ماذا لو كان الهواء الملوث الذي نتنفسه يُلحق ضرراً أكبر بكثير مما نتصور؟ ماذا لو كان يرفع أيضاً مستويات السكر في الدم ويزيد من احتمالية إصابتنا بداء السكري؟ في حديث حصري مع تايمز ناو ديجيتال، أوضح الدكتور أمبريش ميثال ، أحد أبرز أطباء الغدد الصماء والسكري في الهند، ورئيس مجموعة ماكس هيلث كير ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري، كيف يمكن للتعرض المطول لتلوث الهواء أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ويزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ومن أكثر ملاحظاته إثارة للقلق أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تبدأ في الارتفاع في غضون أسبوع واحد فقط من التعرض لمستويات عالية من تلوث الجسيمات الدقيقة PM2.5.

تواجه الهند بالفعل عبئًا هائلاً من مرض السكري، حيث يعيش الملايين مصابين به، بالإضافة إلى أعداد أكبر في مرحلة ما قبل السكري. وبينما تُعدّ الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة ممارسة الرياضة، والسمنة، والتاريخ العائلي من عوامل الخطر الشائعة، يُشكّل تلوث الهواء عاملًا آخر يستحق اهتمامًا أكبر بكثير.

بحسب الدكتور ميثال، فإن جزيئات PM2.5 الدقيقة، التي يقل حجمها أضعافاً مضاعفة عن عرض شعرة الإنسان، قادرة على اختراق الرئتين بعمق. ومن ثم، يمكن لبعض مكونات هذا التلوث أن تدخل مجرى الدم وتؤثر على مختلف أعضاء الجسم ووظائفه الحيوية.

"لطالما ربطنا التلوث بالرئتين والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي. لكن ما يحدث هو أن هذه الجسيمات الدقيقة PM2.5، وهي أصغر بكثير من شعرة الإنسان، تدخل مجرى الدم عبر الرئتين"، أوضح الدكتور ميثال. وبمجرد دخول هذه الملوثات إلى الجسم، يمكنها أن تُحدث تغييرات تُؤثر على كيفية عمل الأنسولين.

وقال: "بمجرد دخولها إلى مجرى الدم، فإنها تخلق كل أنواع الأشياء داخل أجسامنا، بما في ذلك مقاومة الأنسولين ونقص الأنسولين".

ببساطة، الأنسولين هو الهرمون الذي يساعد الجسم على استخدام السكر الموجود في الدم كمصدر للطاقة. عندما يُصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، فإنه يُواجه صعوبة في استخدام هذا السكر بكفاءة. ونتيجةً لذلك، تبدأ مستويات السكر في الدم بالارتفاع، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأوضح الدكتور ميثال، أن هذه الجسيمات تحتوي على مواد مثل الكربون والنترات، وأن بعض مكوناتها يمكن أن تلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية.

يزداد القلق حدةً عندما يتعرض الأشخاص للهواء الملوث يوماً بعد يوم، لا سيما في المدن التي يستمر فيها تلوث الهواء لعدة أشهر من السنة. وأوضح قائلاً: "عندما نتنفس هذا الهواء يومياً لعدة أشهر في السنة، فإننا نعرض أجسامنا لكل هذه السموم".

أشار الدكتور ميثال خلال المقابلة إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي مدى سرعة تأثير التعرض للهواء الملوث على مستويات السكر في الدم. وقال: "في غضون أسبوع واحد من التعرض لمستويات عالية من الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، يبدأ مستوى السكر في الدم بالارتفاع". وأوضح كذلك أن الأبحاث التي أجريت على أشخاص تعرضوا لمستويات عالية من تلوث الهواء قد وجدت زيادة في احتمالية إصابتهم بداء السكري. وأضاف: "تزداد احتمالية الإصابة بداء السكري بنسبة 20% أو أكثر".

تشير هذه النتائج إلى أن تلوث الهواء يُعد عامل خطر بيئيًا هامًا للإصابة بالأمراض الأيضية. ومع ذلك، فإن الزيادة الدقيقة في المخاطر تعتمد على مستوى التعرض ومدته، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

بحسب الدكتور ميثال، يُعد التلوث أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في مقاومة الأنسولين، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وداء السكري من النوع الثاني. وتشير متلازمة التمثيل الغذائي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتراكم الدهون في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول غير الصحية، والتي تُزيد مجتمعةً من خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.

تلوث الهواء

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، طرحنا سؤالاً مهماً آخر: هل يؤدي العيش في مدينة ملوثة إلى زيادة صعوبة التحكم في مستوى السكر في الدم؟ أوضح الدكتور ميثال أن إثبات هذه العلاقة بشكل قاطع أمر صعب، لأن الباحثين سيحتاجون إلى مقارنة الأشخاص المعرضين للتلوث بمجموعة سكانية مماثلة غير معرضة له.

مع ذلك، غالباً ما يواجه سكان المناطق شديدة التلوث العديد من المشاكل الصحية في آن واحد، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومضاعفات أخرى. وهذا ما يجعل إدارة صحتهم العامة أكثر صعوبة.

لعلّ من أكثر جوانب مرض السكري إثارةً للقلق أنه لا يُعلن عن ظهوره دائمًا بأعراض واضحة. فبحسب الدكتور ميثال، قد يعيش المصابون بالسكري لسنوات عديدة دون أن يدركوا إصابتهم به. وأوضح قائلاً: "في البداية، لا تظهر أي أعراض. ​​وقد يبقى المصابون بالسكري غير مدركين لإصابتهم لسنوات عديدة إلى أن يبدأ ألم ما، أو مشاكل في العين، أو تورم في القدمين، أو تنميل وخدر".

بحلول الوقت الذي يلاحظ فيه بعض الأشخاص وخزًا مستمرًا في أقدامهم، أو خدرًا، أو تورمًا، أو تغيرات في رؤيتهم، قد تكون الحالة موجودة بالفعل لسنوات.

وعدم ظهور الأعراض لا يعني بالضرورة أن مستويات السكر في الدم طبيعية. وحذر الدكتور ميثال قائلاً: "لن يعرف أحد ذلك ما لم يجرِ فحصاً".

بعد ممارسة طب الغدد الصماء لأربعة عقود، شهد الدكتور ميثال تغيراً جذرياً في خصائص مرضى السكري في الهند. وأوضح أن أول تغيير هو العدد الهائل من المصابين بهذا المرض. وقال: "أحياناً يكون عدد المصابين بالسكري هائلاً".

لكن التغيير الثاني ربما يكون أكثر إثارة للقلق. فمرض السكري من النوع الثاني، الذي كان يُرتبط في السابق بشكل كبير بالبالغين في منتصف العمر وكبار السن، يُشخّص بشكل متزايد لدى فئات عمرية أصغر بكثير. يقول: "لقد تجاوز هذا المرض حاجز العمر. فالكثير من مرضانا الآن في العشرينات من عمرهم، وأحيانًا أصغر من ذلك". واستذكر كيف كان مرض السكري من النوع الثاني، قبل عقود، يُشاهد بشكل رئيسي لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر.

على مر السنين، تغير هذا الحد العمري بشكل مطرد.

"في الماضي، كان يُعتقد أن مرض السكري من النوع الثاني يصيب من هم في الأربعين من العمر فما فوق. ثم أصبح يُصيب من هم في الخامسة والثلاثين، ثم الثلاثين، والآن في الخامسة والعشرين، والآن في العشرين"، هكذا أوضح. إن عواقب هذا المرض وخيمة. فعندما يُصاب شخص ما بالسكري في العشرينات من عمره، فإنه قد يواجه سنوات عديدة أخرى من التعايش مع المرض ومضاعفاته.

ومع ظهور تلوث الهواء الآن كعامل خطر مهم آخر، فإن الحديث عن الوقاية من مرض السكري يحتاج إلى أن يتجاوز ما نأكله ومقدار التمارين التي نمارسها.