أول هجوم من نوعه في البلطيق.. مسيرة أوكرانية تضرب فرقاطة روسية في خليج فنلندا

أصابت طائرة مسيرة أوكرانية سفينة حربية روسية في خليج فنلندا، مما أجبرها على العودة إلى الميناء، وفقاً لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية اليوم.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف فرقاطة "نارو فومينسك" خلال عملية طائرة بدون طيار ضد مستودع نفط تابع للكرملين في بحر البلطيق، وتُعد هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها طائرة مسيرة أوكرانية سفينة روسية في منطقة من بحر البلطيق تُستخدم لحركة الملاحة البحرية المدنية.



هلسنكي ترصد الضربة قرب سورساري



وأكدت وزارة الدفاع في هلسنكي أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالقرب من سورساري، على بعد حوالي 28 ميلاً من ساحل فنلندا.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفنلندية: "رصدت القوات المسلحة الفنلندية... ضربة على سفينة حربية روسية في منطقة خليج فنلندا، وتراقب تطورات الوضع"، مضيفا أن فنلندا ليست تحت أي تهديد عسكري مباشر.



الضربة تتزامن مع محادثات السلام في موسكو ودبلن



وتأتي هذه الضربات في الوقت الذي أجرى فيه كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما مبعوثان أمريكيان، محادثات سلام مع فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس قبل أن يتوجها جواً إلى دبلن لإجراء محادثات مع فولوديمير زيلينسكي.



وعقب المحادثات، رحب الرئيس الأوكراني بالتعهد بإشراك مندوبين أوروبيين في الجولة المقبلة من محادثات السلام.

كييف توسع هجماتها على النفط الروسي وقامت كييف بتوسيع نطاق هجماتها في الأشهر الأخيرة على البنية التحتية النفطية الروسية، على الرغم من مطالبة البيت الأبيض بوقف الضربات على مواقع الطاقة.

وقالت أوكرانيا إن الضربة كانت جزءاً من عملية أوسع نطاقاً ضد موانئ النفط الروسية بريمورسك وأوست لوجا.



فنلندا: الحادث نتيجة مباشرة لأفعال روسيا



وقال مسؤولون في فنلندا، العضو في حلف الناتو والتي كانت من أقوى حلفاء أوكرانيا في الحرب، إن الحادث كان نتيجة مباشرة لأفعال روسيا في بحر البلطيق.

وخليج فنلندا هو ذراع ضيق من بحر البلطيق بين فنلندا وإستونيا ويمتد شرقاً إلى سانت بطرسبرج.



وأكدت إيلينا فالتونين، وزيرة الخارجية الفنلندية، أن بحر البلطيق لا يزال مستقراً وآمناً لحركة الملاحة المدنية.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مسؤولين في وزارة الدفاع الفنلندية حذروا أوكرانيا من أن الخليج - الذي يقع بين فنلندا وروسيا وإستونيا - يحتوي على كابلات بحرية، وهو ممر مائي ضيق تستخدمه السفن التجارية وناقلات النفط.



إستونيا: المسيرة عبرت أجواءنا ولم يكن إسقاطها آمناً



وقال مارتن هيريم، وزير الدفاع الإستوني، إن الطائرة الأوكرانية المسيرة دخلت المجال الجوي الإستوني صباح الأربعاء بينما كانت طائرات الناتو في الجو، لكن لم يكن من الآمن لهم إسقاط الطائرة المسيرة.



وأضاف: "نعلم أن الدخان تصاعد من السفينة بعد ذلك. وقد عادت السفينة نفسها باتجاه سانت بطرسبرج".



مواصفات الفرقاطة المستهدفة



وقال جهاز الأمن الأوكراني إن "نارو-فومينسك" هي فرقاطة صغيرة من فئة "إم" مزودة بصواريخ موجهة، وكانت تحمل صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة.



وتم تصميم هذا النوع من السفن للممرات المائية الضحلة، ويستخدمه الكرملين لحماية سواحله.

كما وردت أنباء عن تدمير طائرات هليكوبتر قتالية روسية.

وأفادت وسائل الإعلام الفنلندية أن العميد ماركو فيتاساري، من وزارة الدفاع الفنلندية، أكد وقوع انفجار واحد على الأقل على متن السفينة.



موسكو: إسقاط 1200 مسيرة أوكرانية



وفي الوقت نفسه، قالت روسيا يوم الجمعة إنها أسقطت ما يقرب من 1200 طائرة مسيرة أوكرانية في 15 منطقة روسية خلال الليل، وهو أحد أكبر أسراب الطائرات المسيرة التي أرسلتها كييف.



وقالت السلطات المحلية إن أربعة أشخاص يعملون في منطقة صناعية تضم مصفاة نفط ومصنعاً للمواد الكيميائية لقوا حتفهم في منطقة فولجوجراد الجنوبية.



كما زعمت موسكو أن قواتها ضربت سفينة شحن تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا خلال الليل.

