الناتو في أزمة.. الحلف يعاني نقصا حادا في وقود الطائرات

حذرت دراسة جديدة من أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تواجه نقصاً في وقود الطائرات في حال اندلاع حرب مستقبلية، وذلك في ظل توجه أوروبا نحو التخلي عن الوقود الأحفوري، وما يرافق ذلك من تقلص في قدرات تكرير النفط، ما يخلق ثغرات أمنية خطيرة.

ولفتت الدراسة -التي صدرت بدعم من حلف الناتو- إلى أنه في حال وقوع صراع كبير خلال العقد المقبل، يشارك فيه أعضاء الحلف الأوروبيون وتعزيزات قادمة من أمريكا الشمالية، فإن احتياجات طائرات الحلف من الوقود قد تفوق الإمدادات المتاحة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أدت فيه "الحرب الهجينة" وحملات التخريب التي تنفذها روسيا في الأشهر الأخيرة إلى تجدد المخاوف من احتمال نشوب صراع مباشر مع موسكو.

وفي حين تُنفق دول الحلف مليارات اليوروهات على تعزيز قدراتها العسكرية -من طائرات ودبابات وصواريخ وطائرات مسيرة- يرى الباحثون أن نقص الوقود قد يكون هو العقبة التي تعرقل أي مقاومة مستقبلية.

وقال مسؤول عسكري رفيع في الناتو: "من منظور الجاهزية العسكرية، يُعد توفر الوقود أمراً بالغ الأهمية. يحتاج الناتو إلى إمدادات طاقة موثوقة للردع والدفاع، وأحياناً تفرض متطلبات الدفاع الجماعي هذه منح الأولوية للجانب العسكري".

وأرجع باحثو الناتو جزءاً من هذا النقص في الوقود إلى سياسات "إزالة الكربون" التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤها؛ إذ خلقت هذه السياسات حوافز سوقية للطاقة المتجددة، ما دفع نحو إغلاق مصافي النفط التي يعتمد عليها الجيش في بناء مخزوناته الاستراتيجية، وهو ما ترك دول الناتو في أوروبا تعاني من نقص في وقود الديزل ووقود الطائرات.

وقال متحدث باسم "مركز التميز لأمن الطاقة" التابع للناتو -الذي أعد هذه الدراسة- إن التقرير "جرى تداوله على مستويات رفيعة داخل الناتو وعبر دول الحلف"، مضيفاً أن "الطابع الملح لهذا التقرير والنماذج التحليلية الواردة فيه... نابع بلا شك من المشهد الجيوسياسي الراهن".

وتُظهر بيانات منظمة "فيولز يوروب" والمفوضية الأوروبية أن نحو ربع مصافي النفط في القارة قد أُغلقت منذ عام 2009، ما أدى إلى فقدان قدرة تكرير إقليمية تصل إلى ملايين البراميل يومياً، ولم يتبقَ في أوروبا سوى نحو 70 منشأة عاملة قادرة على توفير وقود الطائرات للاحتياجات المحلية.

قال مسؤول أمني أوروبي رفيع المستوى إن التساؤل حول ما يمكن لحلف الناتو القيام به لزيادة قدراته في مجال التكرير يظل "سؤالاً جيداً" بلا إجابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الأمر "ليس مبرراً للتخلي عن التحول نحو الطاقة الخضراء".

وتتزامن هذه الدراسة الجديدة مع جهود تقودها بروكسل لتعزيز قدرات التكرير داخل التكتل، والتي شهدت تراجعاً بنسبة 10% على مدى العقدين الماضيين؛ وهو ما يحمل تداعيات على قطاع الدفاع، حسبما حذر دان يورجنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات علنية الشهر الماضي.

وتعكس الدراسة النتائج المستقلة التي توصل إليها مركز تابع لحلف الناتو، ولا تمثل بالضرورة سياسة رسمية للحلف. ومع ذلك، يعمل هذا المركز كمركز بحثي محوري معني بأمن الطاقة، ويتخذ من فيلنيوس في ليتوانيا مقراً له، حيث يوفر بيانات استراتيجية وعملياتية للدول الأعضاء في الحلف.

وأوضح الباحثون أنه "بدءاً من عام 2035، وحتى مع مصادرة كامل الإمدادات المدنية، سيظل هناك عجز قدره 4.7 مليون طن من وقود الطائرات، وهو عجز قد يرتفع ليصل إلى 50 مليون طن بحلول عام 2050".