5 دول أوروبية تتفق على إعداد اتفاق دفاعي جديد لتعزيز دورها داخل الناتو

اتفقت النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وآيسلندا، وهي الدول الخمس الأعضاء في إطار التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي "نورديفكو"، على بدء إعداد اتفاق جديد للتعاون الدفاعي يهدف إلى تعميق التكامل بين قواتها المسلحة وتعزيز مساهمتها في الردع والدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" .

وجاء الإعلان اليوم/الخميس/ في ختام اجتماع وزراء دفاع دول التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي "نورديفكو" في أوسلو، حيث أكد الوزراء أن التعاون الدفاعي الإقليمي يدخل "فصلا جديدا"، في ظل تحمل الحلفاء الأوروبيين مسؤولية متزايدة عن أمن القارة.

وأوضح البيان المشترك أن الاتفاق المزمع سيضع إطارا قانونيا يسمح بتوسيع التعاون العسكري وتسهيل عمل القوات المسلحة لدول الشمال، على أن يتوافق بصورة كاملة مع جهود الناتو ويعزز قدرات الحلف على الردع والدفاع.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع السويدي بول جونسون إن الدول الخمس في شمال أوروبا ، وهى السويد والنرويج وايسلندا والدنمارك وفنلندا، أصبحت جميعها أعضاء في حلف الناتو، مشيرا إلى أن قواتها الجوية حققت تقدما كبيرا في قدرتها على العمل معا، فيما يجري تعزيز العمليات المشتركة والحركة العسكرية وأمن الإمدادات.

وأضاف أن اتفاق التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي سيساعد القوات المسلحة للدول الخمس على تعميق تعاونها العسكري، في ظل التحول المتزايد نحو التعامل مع المنطقة باعتبارها ساحة استراتيجية واحدة ضمن منظومة الدفاع الجماعي للحلف.

وأكد الوزراء أن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا تمثل التحدي الأمني الأكثر إلحاحا بالنسبة لدول المنطقة، مجددين التزامهم بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي والإنساني لكييف.

وأشار البيان إلى تحقيق تقدم في دمج القدرات العسكرية لدول الشمال، ولا سيما القوات الجوية التي عززت قدرتها على العمل كقوة متكاملة، إلى جانب إنشاء القوات البرية الأمامية للناتو في فنلندا، بما يدعم الدفاع الجماعي للحلف وقدراته في منطقة القطب الشمالي.

كما أكد الوزراء أن دول الشمال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المعلن في 2023 والمتمثل في زيادة القدرة على إنتاج الذخائر إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، في إطار تعزيز أمن الإمدادات والقاعدة الصناعية الدفاعية.

وشارك في الاجتماعات رؤساء أركان دفاع دول الشمال وقائد قيادة القوات المشتركة للناتو في نورفولك الجنرال نيك بيري، التي تندرج جميع دول الشمال حاليا ضمن نطاق قيادتها.

كما شارك الوزراء في منتدى مستقبل الأطلسي على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برنس أوف ويلز"، وبحثوا تعزيز التعاون المدني العسكري ورفع قدرة المجتمعات في المنطقة على الصمود أمام الأزمات والتهديدات الأمنية.

وأكد البيان أن التعاون الدفاعي لدول الشمال، المستند إلى "رؤية 2030" التي اعتمدت عام 2024، يهدف إلى استكمال الجهود الأوروبية وتعزيز الدفاع الجماعي للناتو، وليس إنشاء هيكل دفاعي مواز للحلف.

س.ع