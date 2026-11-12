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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة نفسية في الأهلي لاحتواء توفيق محمد بعد تبخر حلم منتخب مصر

توفيق محمد
توفيق محمد
عمرو مصطفى

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تدخل وائل جمعة، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، لاحتواء حالة الإحباط التي يعيشها توفيق محمد، الظهير الأيسر للفريق، عقب خروجه من حسابات منتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري.

خاص| جلسة نفسية ف الأهلي لاحتواء توفيق محمد بعد تبخر حلم منتخب مصر

وأوضح المصدر أن وائل جمعة عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، حرص خلالها على رفع معنوياته ومطالبته بغلق ملف المنتخب مؤقتًا، والتركيز بشكل كامل في تدريبات ومباريات الأهلي، وعدم السماح للإحباط بالتأثير على مستواه الفني.

وأشار المصدر إلى أن توفيق محمد كان قريبًا من تحقيق حلمه بارتداء قميص منتخب مصر، بعدما وضعه حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، ضمن حساباته تمهيدًا لضمه إلى القائمة، قبل أن تتغير الأمور برحيل الجهاز الفني السابق وتولي علي ماهر المسؤولية.

وأضاف أن التغييرات الفنية التي شهدها منتخب مصر تسببت في ضياع فرصة الظهير الأيسر للأهلي في الظهور بقائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي، بعدما استبعده الجهاز الفني الجديد من حساباته استعدادًا لمواجهتي مالاوي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وائل جمعة شدد للاعب على أن الفرصة لا تزال قائمة، وأن استعادة مكانه في حسابات المنتخب تبدأ من مواصلة التألق بقميص الأهلي، وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.

توفيق محمد الأهلي منتخب مصر علي ماهر حسام حسن

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