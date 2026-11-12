3 أساقفة يزورون دير المحرق ويشاركون الأنبا بيجول صلاة القداس الإلهي

استقبل نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، اليوم الخميس، أصحاب النيافة الأنبا أبرهام، الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا جريجوري والأنبا بيزل، الأسقفين العامين بإيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارتهم للدير.

وصلى أصحاب النيافة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالدير، بمشاركة نيافة الأنبا بيجول، كما تفقدوا الكنيسة الأثرية بالدير، في إطار زيارتهم للدير.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال نيافة الأنبا بيجول اليوم بمرور 9 سنوات على سيامته أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر.

وبهذه المناسبة، تُقدم التهنئة لنيافته، مع الصلاة إلى الله أن يحفظ حياته، ويمنحه سنوات عديدة وأزمنة سالمة، ويديم خدمته الرعوية والديرية بسلام.