التحنن والنظام وعوامل النجاح.. 3 خطوات عملية يقدمها البابا تواضروس لتطوير الخدمة ورعاية الشعب

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثلاث خطوات عملية تساعد خدام الكنيسة على تطوير الخدمة ورعاية الشعب، وذلك خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، التي تناول فيها «قانون الإشباع»، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة».

الشبع الحقيقي

وأوضح قداسة البابا أن الخطوة الأولى تتمثل في التحنن، باعتباره بداية علاج أي مشكلة، مؤكدًا أن الخدمة يجب أن تنبع من قلب متحنن يشعر باحتياجات الآخرين، مستشهدًا بتحنن السيد المسيح على الجموع عندما رآهم كخراف لا راعي لها.

وتتمثل الخطوة الثانية في إدراك أن كل ما يقدمه الخادم هو عطية من يد الله، سواء كانت كلمة الله أو مواهب الروح القدس أو المحبة وسلطان الخدمة، مشددًا على أن الخادم لا يقدم من ذاته، بل ينقل للآخرين ما ناله من عطايا إلهية.

أما الخطوة الثالثة فهي تحقيق الشبع للجميع، بحيث تصل الخدمة إلى كل المخدومين دون استثناء، مع استخدام النظام وعوامل النجاح لضمان عدم إهمال أي شخص أو تركه دون رعاية.

وأكد البابا أن الشبع الحقيقي يشمل الروح والعقل والقلب والجسد والانتماء، من خلال الشركة مع المسيح والتعليم والأبوة والرحمة وتعزيز الانتماء للكنيسة، مشددًا على أهمية أن تكون الخدمة متكاملة وتلبي احتياجات الإنسان المختلفة.