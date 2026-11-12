عملية جراحية في العين.. نجلاء بدر تكشف سبب غيابها عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن عدم تمكنها من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47، موضحة أنها خضعت لجراحة في عينها اليسرى قبل 3 أيام، وما زالت في فترة التعافي بعد العملية.

نجلاء بدر

ووجهت نجلاء بدر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر والتقدير للدكتور شريف جمال الدين، المشرف على حالتها بمستشفى دار العيون، مشيدة بالمجهود والرعاية والاهتمام الذي تلقته خلال فترة الجراحة.

وأعربت الفنانة عن تقديرها للطبيب والفريق الطبي، متمنية أن تمر فترة التعافي بسلام، وذلك بعد اضطرارها للغياب عن حضور افتتاح المهرجان بسبب ظروفها الصحية.