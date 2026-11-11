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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: دعم المبادرات والقوافل الطبية المجانية لدعم المواطنين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، حرص المحافظة على دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين بنك الشفاء المصري واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما يقدمانه من خدمات طبية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك على هامش فعاليات القافلة الطبية التي ينظمها بنك الشفاء المصري، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بمحافظة الإسكندرية، حيث استقبلت القافلة المواطنين بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الاسكندرية أن أعمال اليوم الثالث للقافلة، والتي تضمنت عددًا من التخصصات الطبية، شملت الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 823 حالة، كما أظهرت نتائج الفحص الطبي احتياج 37 حالة لإجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية إضافية، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى سرعة الاستفادة من خدمات القافلة الطبية غدًا الخميس الموافق 12 نوفمبر، باعتباره اليوم الأخير لفعالياتها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب، مشددًا على أهمية اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها القافلة، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية استمرت بمحافظة الإسكندرية على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، حيث بدأت أعمالها بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي يومي الاثنين والثلاثاء، واستكملت فعالياتها بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب يومي الأربعاء والخميس، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية.

بسيو - ك ف

محافظ الإسكندرية دعم المبادرات الخدمات الصحية المجانية

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