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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب أعطى الضوء الأخضر.. فانس يدرس لقاء مسئول أمني إيراني وجها لوجه لإنهاء الحرب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، في إطار تحركات واشنطن لإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع طهران.

ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه ونظراءه الأجانب انفتاحه على تولي فانس قيادة المفاوضات المتجددة مع إيران، بما يمنحه صلاحية متابعة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وأوضح التقرير أن المناقشات بشأن عقد اجتماع محتمل لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يُحدد موعد له حتى الآن، بينما تتواصل الاتصالات بين واشنطن وطهران عبر وسطاء وحلفاء إقليميين لبحث الخطوات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن فانس بعث في أكتوبر الماضي رسالة إلى محسن رضائي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، طلب خلالها عقد اجتماع، في خطوة قد تضع نائب الرئيس الأمريكي أمام اختبار سياسي كبير.

وبحسب التقرير، فإن فشل المفاوضات قد يجعل فانس الواجهة الرئيسية لتحمل مسؤولية تعثر جهود إنهاء الحرب، بينما قد يعزز نجاحها مكانته السياسية باعتباره أحد المسؤولين الذين ساهموا في إنهاء صراع لا يحظى بشعبية واسعة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ترامب شكك سراً في الاتفاق الإطاري الذي جرى التفاوض عليه في يونيو بمشاركة فانس، معتبراً أنه منح إيران فرصة للتعافي وتحقيق عائدات من النفط قبل فرض الحصار البحري الأمريكي.

ورفض مسؤول في البيت الأبيض هذه المزاعم، مؤكداً أن المفاوضين الأمريكيين تصرفوا بحسن نية، ونفى تراجع ترامب عن الاتفاق.

وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، بعدما ربط فانس علناً بين استمرار الصراع والأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجوماً عسكرياً على إيران في 28 فبراير، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم توقيع اتفاق إطاري في يونيو بهدف الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، إلا أن المفاوضات لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأزمة.

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