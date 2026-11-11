القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الامريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة التجارية، مع التطبيق الصارم للحصار البحري المحكم المفروض على إيران.

وأوضحت القيادة - في تدوينة على منصة (إكس) اليوم /الأربعاء/ - أنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأمريكية المعنية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل منظومات الأسلحة المتطورة، والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، ومصادر الإيرادات غير المشروعة.