وزير الخارجية يتابع التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر انعقادها يومي 21 و22 نوفمبر الجاري بمدينة أسوان؛ بمشاركة وزارية رفيعة المستوى وكبار المسئولين الأمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للتحضيرات التنظيمية والموضوعية للمنتدى، موجهاً بمواصلة التنسيق لضمان تكامل الاستعدادات وخروج المنتدى بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم السلم والأمن والتنمية في إفريقيا والمنطقة، مشدداً على أهمية توظيف المشاركة رفيعة المستوى بالمنتدى لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي حول التحديات المتشابكة التي تواجه إفريقيا والشرق الأوسط، والخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ تدعم الانتقال من إدارة الأزمات إلى تسويتها وتحقيق السلام المستدام.

وأكد وزير الخارجية أن منتدى أسوان رسخ مكانته كمنصة هامة للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات حول قضايا السلم والأمن والتنمية، في ضوء ما حققته دوراته السابقة من نجاح في جمع صناع القرار والشركاء الإقليميين والدوليين وطرح مقاربات شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشدداً على أهمية البناء على هذا النجاح لتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومعالجة جذور الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط.