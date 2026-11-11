مستشار الأكاديمية العسكرية: جولة وزير الدفاع بقاعدة جوية رسالة جاهزية وردع

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن جولة الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإحدى القواعد الجوية، تعكس أهمية المتابعة الميدانية لمنظومة العمل والجاهزية القتالية للقوات الجوية، مشيرًا إلى أن الزيارة لا تعد إجراءً روتينيًا أو زيارة عادية.

وقال الحلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن ما ظهر خلال الجولة يمثل جزءًا من القاعدة الجوية، التي تضم منظومة متكاملة من العناصر البشرية والإمكانات المادية، موضحًا أن القواعد الجوية شهدت تطورًا مستمرًا لاستيعاب الأسلحة والطائرات الحديثة.

وأضاف أن التطوير لا يقتصر على البنية التحتية والتجهيزات، وإنما يشمل العنصر البشري والتخصصات المختلفة التي تتولى تشغيل الطائرات وإدارة المنظومة، لافتًا إلى أن الطائرات الحديثة تحتاج إلى نحو 40 تخصصًا لضمان كفاءة تشغيلها.

وأوضح أن البيان العملي الذي شهدته الجولة أتاح الاطلاع على جانب من منظومة التدريب، التي تمكن الطيار من الصعود إلى الطائرة وتنفيذ طلعته الجوية، في إطار استعدادات وتدريبات مستمرة.

وشدد الحلبي على أن القوات الجوية يجب أن تكون في حالة استعداد قتالي دائم، معتبرًا أن الجاهزية المفاجئة تمثل رسالة ردع، في ظل قدرة القوة الجوية على تنفيذ مهام في مسافات بعيدة واستخدام أسلحة ثقيلة.

وأكد أن طبيعة التحديات الإقليمية تفرض ضرورة امتلاك القدرات العسكرية والاستعداد لمختلف السيناريوهات، قائلًا: «لازم نكون جاهزين للحرب، والتحول من زمن السلم للحرب في زمن قياسي مدرب عليه».

واختتم بالتأكيد على أن الاستعداد للحرب لا يعني السعي إليها، وإنما يمثل ضرورة للحفاظ على الأمن والاستقرار، قائلًا: «يجب الاستعداد للحرب للعيش بأمان».