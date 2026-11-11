جامعة عين .. تحويل الأفكار الابتكارية بالبحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات ومشروعات ريادية

في إطار استراتيجية جامعة عين شمس لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتعزيز دورها في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، تتجه الجامعة إلى تفعيل آلية مؤسسية شاملة لحصر وتقييم الأفكار الابتكارية الناتجة عن الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية ومشروعات التخرج بجميع كلياتها ومعاهدها، بهدف تحديد الفرص الواعدة لتحويل المعرفة والأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وحلول تكنولوجية ومشروعات ريادية قابلة للتطوير والاستثمار.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وفي هذا الإطار، قام قطاع الدراسات العليا والبحوث ومركز الابتكار بإعداد استمارة إلكترونية متخصصة لتقييم مستوى الجاهزية التطبيقية لمخرجات البحث العلمي، بما يتيح رصد الإمكانات الابتكارية والتطبيقية للأبحاث والرسائل العلمية، وتحديد مدى قابليتها للتحول إلى منتجات أو خدمات أو حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المجتمع والصناعة، وتمهد الطريق أمام استثمار نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.



وتستهدف هذه الآلية الانتقال من مجرد توثيق الإنتاج العلمي ونشره إلى استكشاف ما يحمله من فرص تطبيقية وابتكارية، وربط الباحثين بالجهات المعنية بدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الصناعية والقطاعات الإنتاجية.



وتتضمن الآلية عددًا من الإجراءات التنفيذية، تشمل إدراج استمارة تقييم الجاهزية التطبيقية ضمن متطلبات تشكيل لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه، بما يضمن تقييم الإمكانات التطبيقية والابتكارية للرسائل العلمية إلى جانب تقييمها الأكاديمي، وفقًا للضوابط المعتمدة من الجامعة.

كما تشمل حصر الأفكار الابتكارية الناتجة عن الأبحاث والرسائل العلمية خلال العامين الماضيين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مؤسسية للأفكار والمخرجات البحثية ذات الإمكانات التطبيقية وتحديد الفرص الواعدة للتطوير والاستثمار، فضلًا عن تعميم الاستمارة وآلية الحصر على جميع الأقسام العلمية بكليات ومعاهد الجامعة، لضمان مشاركة مختلف التخصصات العلمية وتوحيد إجراءات رصد وتقييم الأفكار الابتكارية. تهدف استمارة التقييم إلى رصد الإمكانات التطبيقية والابتكارية، ولا تمثل شرطًا للحكم على القيمة العلمية للرسالة أو قبولها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة للأصول المعرفية والأفكار الابتكارية بالجامعة، وتحديد المشروعات البحثية القابلة للانتقال من مرحلة البحث الأكاديمي إلى مراحل إثبات المفهوم وتطوير النماذج الأولية والتطبيق الصناعي والتجاري.



كما تدعم هذه المبادرة توجه جامعة عين شمس نحو ترسيخ مفهوم الجامعة المنتجة للمعرفة والابتكار، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة والمجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة من الكفاءات البحثية المتميزة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وتؤكد الجامعة من خلال هذه الآلية أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تقتصر على النشر الدولي أو المخرجات الأكاديمية، بل تمتد إلى قدرته على تقديم حلول مبتكرة، وإنتاج تكنولوجيات جديدة، وتأسيس مشروعات ريادية تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

للتقديم وتسجيل الأفكار الابتكارية:

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=JIMqrfe-qEattP5RtmE7JNYKo7GQqcxMiQiZ-kUSunVUOUk1R1FEUkVYNEYwUklFTlJWQURKWVA1Qi4u&route=shorturl

للتعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول آلية التقديم:

https://youtu.be/V82x4_wgsa8?si=HF5nXi7pJKyUZOBq