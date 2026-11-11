قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟
تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
الاتحاد الإفريقي يبحث مع مبعوث أممي جهود وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة في السودان
رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بمواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
لجنة هندسية تؤدي اليمين القانونية لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بناية في حي الدرج بمدينة غزة تمهيدًا لاستهدافها
المزارعون يتصدرون الأولويات.. دعم وحوافز وتمويلات ميسرة
لماذا تتجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟.. وخطة للتوسع في محطات الشحن
هل تُعيد تعديلات قانون الاستثمار رسم خريطة جذب الأموال الأجنبية إلى مصر؟.. تفاصيل
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟

معايير الجودة
معايير الجودة

لا تقتصر أهمية اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية على حصولها على شهادة رسمية، بل تمتد إلى ضمان الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بما يساعد المواطن على الحصول على خدمة طبية أكثر أمانًا وثقة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أمام لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، فإن الاعتماد يمثل التزامًا مؤسسيًا مستمرًا، ولا ينتهي بمجرد منح المنشأة الشهادة، إذ تواصل الهيئة المتابعة والرقابة للتأكد من استمرار الالتزام بمعايير الجودة.

ماذا يستفيد المواطن من اعتماد المنشأة الصحية؟

يسهم تطبيق معايير الجودة في تقليل الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، والحد من إعادة إدخال المرضى للمستشفيات، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد الصحية، كما يعني حصول المنشأة على الاعتماد أنها خضعت لتقييم وفق معايير محددة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، تشمل تنظيم رحلة المريض داخل المنشأة، بدءًا من الاستقبال والتقييم والتشخيص، مرورًا بالعلاج ومكافحة العدوى والاستخدام الآمن للأدوية، وصولًا إلى المتابعة والخروج واستمرارية الرعاية.

كيف تتعامل الجهات الرقابية مع شكاوى المواطنين؟

لا يقتصر دور الشكاوى على تحسين الأداء داخل المنشأة، بل يمكن أن تكشف المؤشرات المتكررة عن مشكلات تستدعي تدخلًا رقابيًا، وهو ما أكده رئيس الهيئة خلال مناقشات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وبذلك تصبح تجربة المريض جزءًا أساسيًا من تقييم جودة الرعاية الصحية، وتتحول الشكوى من مجرد واقعة فردية إلى فرصة لتحسين الخدمة وحماية حقوق المرضى.

رابط الموقع الرسمي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
https://www.gahar.gov.eg/ar/facilities

المستشفيات والمنشآت الصحية شهادة رسمية جودة الرعاية الصحية الدكتور أحمد طه تقليل الأخطاء الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ترشيحاتنا

حوار إقليمي ببروكسل لتعزيز التعاون الأمني

الأردن يشارك في حوار إقليمي ببروكسل لتعزيز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي

تحالف الشرعية في اليمن"

"تحالف الشرعية في اليمن": تدمير مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والجنوبية

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

بالصور

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد