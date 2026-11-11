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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره ويكشف سر أغانيه مع النجوم العالميين

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

حرص الفنان محمد رمضان على توضيح رؤيته في تقديم الأغاني التي تجمعه بمطربين من خارج الوطن العربي، كاشفًا عن الطريقة التي يحرص من خلالها على المزج بين الموسيقى العالمية والإيقاعات المصرية، ومؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع هذه الأعمال يمنحه دافعًا للاستمرار في خوض تجارب موسيقية جديدة.

ونشر رمضان عبر حسابه على «إنستجرام» رسالة تحدث فيها عن نوعين من الأغاني التي يقدمها، موضحًا أن هناك أعمالًا يختارها خصيصًا لجمهوره، من بينها «أخوك» و«واجهة» و«أنا بطلع أنت تنزل»، إلى جانب تجاربه التي تجمعه بأسماء غنائية عالمية.

وأكد أن عدد من هذه التجارب، مثل أغنيتي «يا حبيبي» و«كم بيبي كم»، وصولًا إلى أحدث أعماله التي طرحها اليوم بالتعاون مع المغني الجامايكي بيسي سيجن، وقال: «في أغاني عملها مع نجوم عالميين زي يا حبيبي وكم بيبي كم وآخرهم أغنيتي اللي نزلت انهاردا مع المغني الجاميكي بيسي سيجن».

وكشف محمد رمضان عن حرصه على إدخال الطابع الموسيقي المصري في الأغاني العالمية التي يقدمها، موضحًا أنه يعتمد على إيقاعات الموسيقى الخاصة بالفنانين الذين يتعاون معهم، مع إضافة لمسات مصرية بالتعاون مع الموزع الموسيقي ساسو، قائلًا: «في التجارب اللي زي دي بغني على موسيقتهم وبطلب من موزعي المصري ساسو يضيف لمسة من موسيقتنا المصرية علشان تبان بصمتنا وتلاقكوا نفسكم فيها».

محمد رمضان الوطن العربي رمضان كم بيبي كم

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