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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختيار حمزة دياب كبطل لصندوق الأمم المتحدة للسكان

حمزة دياب
حمزة دياب
أ ش أ

 أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر اختيار النجم الصاعد حمزة دياب كبطل من أبطال الصندوق، للمساهمة في جهوده لرفع الوعي العام من خلال صوته وتأثيره ومشارکته العامة لإلقاء الضوء على قضايا الشباب وإلهام التغيير الإيجابي للشباب في جميع أنحاء مصر.

وستركز مشاركة حمزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمدة عامين على قيادة الشباب، والتوعية بالصحة النفسية، وتعزيز الذكورة الإيجابية بين الشباب، من بين القضايا الاجتماعية التي يحرص عليها.

وأصبح الممثل المصري الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا اسمًا معروفًا في الدراما والسينما المصرية والعربية. وظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الهامة؛ بما في ذلك المسلسل الشهير كامل العدد، والدراما الشبابية إذما و50\50 ومؤخرًا في مسلسل طالع نازل.

ويتم تعيين أبطال صندوق الأمم المتحدة للسكان كجزء من "سياسة المؤثرين والمدافعين" العالمية التابعة للصندوق، والتي تهدف إلى تعزيز الأصوات والشراكات مع الشخصيات العامة للترويج لولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

في مصر، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الشباب لدعم تمكينهم وقيادتهم ومشاركتهم الهادفة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم. كما يعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان الصحة النفسية والرفاه بين الشباب، ويدعو إلى توفير إمكانية الحصول على المعلومات والدعم المتعلقين بالصحة النفسية.

صندوق الأمم المتحدة مصر النجم الصاعد حمزة دياب

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