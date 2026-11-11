إنذار يهدد الاستقرار.. نجوم رفعوا شعار التمرد ضد الزمالك

تتواصل الأزمات المالية داخل نادي الزمالك، في ظل تكرار الخلافات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة بين إدارة النادي وعدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، بعدما تحولت بعض المطالبات المالية إلى إنذارات رسمية، بينما هدد آخرون باللجوء إلى الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، وهو ما يضع إدارة القلعة البيضاء أمام تحديات متزايدة للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب الدخول في نزاعات جديدة.

وشهدت الفترة الماضية عددًا من الملفات الشائكة، التي تنوعت بين مطالبات بمستحقات مالية متأخرة، وخلافات حول الخصومات والغرامات، إلى جانب تهديدات بفسخ التعاقد أو تقديم شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حسام عبد المجيد.. مطالبة بـ700 ألف جنيه ورد مفاجئ من الزمالك

تصدرت أزمة حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا في صفوف لودوجوريتس البلغاري، المشهد مؤخرًا، بعدما أرسل اللاعب إنذارًا رسميًا إلى إدارة النادي للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتبقية، والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه.

وشهدت الأزمة تطورًا جديدًا بعدما كشف الإعلامي هاني حتحوت عن رد الزمالك على مطالبة اللاعب، حيث أبلغه النادي، وفقًا لما تم تداوله، بأن الحسابات النهائية بعد احتساب الغرامات والمخالفات والخصومات وفقًا للائحة أظهرت أن اللاعب مدين للنادي بمبلغ 75 ألف جنيه، وليس له مستحقات لدى القلعة البيضاء.

وفي المقابل، تمسك حسام عبد المجيد بالحصول على مستحقاته كاملة، وسط أنباء عن إرسال إنذار جديد عن طريق محامٍ أجنبي، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد بين الطرفين.

خوان بيزيرا.. خلافات تعاقدية وتسريبات تثير الجدل

ارتبط اسم البرازيلي خوان بيزيرا بأزمة تعاقدية داخل الزمالك، بعدما أثيرت حالة من الجدل بشأن تفاصيل عقده وتسريبات ومحاضر اجتماعات متعلقة بالملف.

وشهدت العلاقة بين الطرفين تحركات قانونية من جانب النادي، تضمنت توجيه إنذارات للاعب، في إطار مساعي الإدارة لتنظيم العلاقة التعاقدية والحفاظ على حقوق الزمالك المالية، وسط حالة من الجدل حول تفاصيل الأزمة.

محمود بنتايج.. إخطار بفسخ التعاقد بسبب المستحقات

دخل المغربي محمود بنتايج ضمن قائمة اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بأزمات مالية مع الزمالك، بعدما أرسل إخطارًا رسميًا إلى إدارة النادي في نهاية عام 2025، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في المواعيد المتفق عليها.

وجاءت الأزمة بعد تأخر صرف مستحقات اللاعب، وعدم الالتزام بجدول السداد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية للمطالبة بحقوقه.

وتطورت الأمور في ديسمبر 2025، بعدما أعلن وكيل اللاعب إلغاء التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة وصلت إلى ثلاثة أشهر ونصف، مع الإشارة إلى إرسال خطاب رسمي والتلويح باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

سيف الجزيري.. إنذارات بسبب مستحقات تقترب من 550 ألف دولار

شهد ملف التونسي سيف الدين الجزيري أزمة مالية مع إدارة الزمالك، بعدما طالب اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تضمنت رواتب ثلاثة أشهر ومستحقات سابقة تقدر بنحو 550 ألف دولار، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية عن مصادر بالنادي.

وتصاعدت الأزمة بعدما أرسل اللاعب إنذارًا رسميًا للإدارة، ومنح النادي مهلة لسداد مستحقاته، مع التلويح بإمكانية فسخ التعاقد من طرف واحد حال عدم تنفيذ الالتزامات المالية.

ودخل الطرفان في مفاوضات بشأن جدولة المستحقات وطريقة سدادها، قبل أن تتواصل التطورات المتعلقة بمستقبل اللاعب مع الفريق، وصولًا إلى إعلان الزمالك فسخ التعاقد معه خلال عام 2026.

زيزو.. أزمة الـ70 مليون جنيه التي انتهت بالانتقال إلى الأهلي

كانت أزمة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك السابق والنادي الأهلي الحالي، واحدة من أبرز الخلافات المالية التي شهدتها القلعة البيضاء خلال عام 2025.

وبدأت الأزمة بعدما أرسل اللاعب إنذارًا رسميًا إلى إدارة الزمالك خلال أبريل 2025، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي قدرتها تقارير صحفية بنحو 70 إلى 73 مليون جنيه، مع منح النادي مهلة للسداد.

في المقابل، ردت إدارة الزمالك على المطالبات، وأكدت عبر مصادر داخل النادي أن المستحقات المتأخرة الفعلية لا تتجاوز نحو 9 إلى 10 ملايين جنيه، مع وجود خلاف حول المكافآت والخصومات والغرامات المالية.

ولم تتوقف الأزمة عند المطالبات المالية، إذ شهدت توترًا كبيرًا بعد تداول مقطع فيديو لإزالة صور اللاعب من منشآت النادي، وهو ما دفع زيزو لاتخاذ إجراءات قانونية والمطالبة بحمايته، قبل أن تتطور الخلافات ويغادر الفريق وينتقل إلى الأهلي.

عدي الدباغ وشيكو بانزا.. تهديد بالإنذارات بسبب الرواتب المتأخرة

امتدت أزمة المستحقات المالية إلى المحترفين الأجانب في صفوف الزمالك، بعدما كشف الإعلامي خالد الغندور عن تهديد الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا بتقديم إنذارات رسمية إلى النادي، بسبب تأخر حصولهما على الرواتب خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن الثنائي تحدث مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وأبدى استياءه من تأخر صرف المستحقات رغم الوعود المتكررة، مؤكدين عزمهما اللجوء إلى الطرق القانونية حال استمرار الأزمة.

وفي المقابل، نقلت تقارير صحفية أخرى عن مصدر داخل الزمالك نفي وجود إنذارات فعلية من اللاعبين، موضحة أنهما حصلا على مستحقاتهما عن شهري أغسطس وسبتمبر، وينتظران صرف مستحقات الأشهر التالية ومكافآت الفوز.

أزمات متكررة تضع إدارة الزمالك أمام اختبار صعب

تكشف هذه الملفات عن تعدد الأزمات المالية والتعاقدية التي واجهت الزمالك خلال الفترة الماضية، سواء مع لاعبين رحلوا عن الفريق أو عناصر لا تزال ترتدي القميص الأبيض.

وبين مطالبات مالية وإنذارات رسمية وتهديدات بالتصعيد القانوني، تجد إدارة الزمالك نفسها مطالبة بسرعة تسوية الملفات العالقة، لتجنب خسارة مزيد من اللاعبين أو الدخول في نزاعات قد تترتب عليها أعباء مالية وقانونية جديدة، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار والتركيز داخل الملعب.