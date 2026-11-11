في ذكرى لا تُنسى.. الأهلي بطل أفريقيا للمرة الخامسة في رادس

تمر اليوم 20 عامًا على واحدة من أعظم الليالي في تاريخ النادي الأهلي، عندما خطف المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2006 من قلب ملعب رادس بتونس، بهدف قاتل سجله الأسطورة محمد أبو تريكة في الدقائق الأخيرة أمام الصفاقسي التونسي.

في مثل هذا اليوم، 11 نوفمبر 2006، توّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على مضيفه الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة على ملعب رادس.

وجاءت لحظة المجد في الدقيقة 90+2، عندما أطلق محمد أبو تريكة تسديدة رائعة بقدمه اليسرى، سكنت شباك الفريق التونسي، بعد تمريرة رأسية من الأنجولي فلافيو، ليشعل فرحة جماهير الأهلي ويحسم اللقب في سيناريو درامي لا يُنسى.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحسم الأهلي اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وسط صدمة جماهير الصفاقسي التي كانت على بُعد دقائق من الاحتفال بأول ألقابها في البطولة.

وقاد البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي لتحقيق الإنجاز القاري، بعدما نجح الفريق في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، معادلًا آنذاك الرقم القياسي للزمالك في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أفريقيا بخمسة ألقاب.

ولم يكن هدف أبو تريكة مجرد هدف لحسم بطولة، بل أصبح واحدًا من أشهر الأهداف في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وبقيت ليلة رادس علامة خالدة في ذاكرة جماهير القلعة الحمراء، تحت شعار «أهلي +90».