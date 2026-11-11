لاعب ليفربول: فوز هاري كين بالكرة الذهبية يلهمني لأصبح أفضل لاعب في العالم

قال ريو نجوموها، جناح نادي ليفربول، إن فوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) يمكن أن يلهم جيلاً جديداً من لاعبي كرة القدم الإنجليز - بمن فيهم هو نفسه - للسير على خطى مهاجم بايرن ميونخ، والسعي لنيل الاعتراف بهم كأفضل اللاعبين في العالم.

وكان كين قد حصل على أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم الشهر الماضي، ليصبح بذلك أول لاعب إنجليزي يفوز بها منذ مايكل أوين في عام 2001.

قال نجوموها، الذي استُدعي إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع ضد كرواتيا وإسبانيا، إن كين كان مصدر إلهام.

قال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لوسائل إعلام بريطانية: "فوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) يُعدّ بلا شك إنجازاً كبيراً".

وأضاف: "لقد كان لهذا الفوز أثر إيجابي على كرة القدم الإنجليزية؛ فبعد أن رأى الجميع لاعباً منّا يتوّج بهذه الجائزة، أصبح هناك دافع أكبر لدى الكثيرين للسعي نحو نيل لقب أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "بالنسبة لي، أطمح لتحقيق هذا الإنجاز، وأعتقد أنني قادر على ذلك".

عنصر أساسي

وقد برز نجوموها كعنصر واعد في صفوف ليفربول خلال الموسم الماضي، ليصبح جزءاً أساسياً من الفريق؛ حيث أسهم في قيادتهم لتحقيق فوزٍ مثير بنتيجة 4-3 بعد التأخر في النتيجة أمام فياريال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي في يونيو الماضي، شارك نغوموها في ثلاث مباريات بقميص "الأسود الثلاثة".