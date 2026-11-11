قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب ليفربول: فوز هاري كين بالكرة الذهبية يلهمني لأصبح أفضل لاعب في العالم

هاري كين
هاري كين
مجدي سلامة

قال ريو نجوموها، جناح نادي ليفربول، إن فوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) يمكن أن يلهم جيلاً جديداً من لاعبي كرة القدم الإنجليز - بمن فيهم هو نفسه - للسير على خطى مهاجم بايرن ميونخ، والسعي لنيل الاعتراف بهم كأفضل اللاعبين في العالم.

وكان كين قد حصل على أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم الشهر الماضي، ليصبح بذلك أول لاعب إنجليزي يفوز بها منذ مايكل أوين في عام 2001.

قال نجوموها، الذي استُدعي إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع ضد كرواتيا وإسبانيا، إن كين كان مصدر إلهام.

قال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لوسائل إعلام بريطانية: "فوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) يُعدّ بلا شك إنجازاً كبيراً".

وأضاف: "لقد كان لهذا الفوز أثر إيجابي على كرة القدم الإنجليزية؛ فبعد أن رأى الجميع لاعباً منّا يتوّج بهذه الجائزة، أصبح هناك دافع أكبر لدى الكثيرين للسعي نحو نيل لقب أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "بالنسبة لي، أطمح لتحقيق هذا الإنجاز، وأعتقد أنني قادر على ذلك".

عنصر أساسي

وقد برز نجوموها كعنصر واعد في صفوف ليفربول خلال الموسم الماضي، ليصبح جزءاً أساسياً من الفريق؛ حيث أسهم في قيادتهم لتحقيق فوزٍ مثير بنتيجة 4-3 بعد التأخر في النتيجة أمام فياريال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي في يونيو الماضي، شارك نغوموها في ثلاث مباريات بقميص "الأسود الثلاثة".

ليفربول كين الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يكشف دلالة قرآنية في قصة موسى والخضر.. فيديو

قافلة واعظات الأزهر

في رابع أيامها بواحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تُرسِّخ القيم وتُعرِّف الفتيات والأطفال بمكانة الصحابة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذه قواعد إكرام الضيف في الإسلام.. فيديو

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد