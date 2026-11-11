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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 آلاف يورو لم تعجبه.. أوسيمين يكشف صدمة تعرض لها من صديق طفولته

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين
حسن العمدة

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي التركي، عن موقف تعرض له مع أحد أصدقائه المقربين منذ الطفولة، بعدما طلب الأخير مساعدته ماليًا، لكنه لم يكن راضيًا عن المبلغ الذي حصل عليه، رغم قيمته الكبيرة.

وقال أوسيمين إنه اعتاد إرسال الأموال إلى صديق طفولته لمساعدته، قبل أن يتواصل معه الأخير ذات مرة طالبًا دعمًا ماليًا لبدء مشروع تجاري، ليقرر نجم جالطة سراي إرسال 5 آلاف يورو استجابة لطلبه.

وأضاف اللاعب أن المفاجأة كانت في رد فعل صديقه، الذي أبدى استياءه من قيمة المبلغ، مستندًا إلى ما قرأه عبر الإنترنت بشأن الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه أوسيمين، والذي يتجاوز مليون يورو، معتبرًا أن المبلغ الذي يستحقه كان يجب أن يصل إلى 50 ألف يورو.

وأوضح المهاجم النيجيري أنه شعر بالندم في تلك اللحظة، وتمنى لو كان بإمكانه إلغاء التحويل المالي، لكنه لم يتمكن من استرداد الأموال.

أوسيمين: كنت أبيع المياه في الشوارع لمواصلة تدريباتي

وتحدث أوسيمين عن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره، مؤكدًا أن الأموال التي أرسلها لصديقه كانت تمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للواقع المعيشي في نيجيريا، رغم أنها قد لا تشتري سوى حذاء فاخر في أوروبا.

وأشار إلى أنه لم يحصل على أي مساعدات مالية خلال وجوده في نيجيريا، وكان يعمل ليلًا ونهارًا، ويبيع المياه في الشوارع حتى يتمكن من مواصلة تدريباته والسعي وراء حلمه في احتراف كرة القدم.

واختتم أوسيمين حديثه بالتأكيد على ضرورة تقدير المساعدات والنعم التي يحصل عليها الإنسان، وعدم التعامل معها باعتبارها أمرًا مفروضًا أو التقليل من قيمتها، مستشهدًا بتجربته مع صديق طفولته.

فيكتور أوسيمين جالطة سراي التركي جالطة سراي النيجيري فيكتور أوسيمين أوسيمين الدوري التركي

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