كيف يجهز عموتة الأهلي لقمة بيراميدز؟.. خطة من مرحلتين و4 ملفات تحسم اختيارات المدرب المغربي

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة ترتيب أوراقه مبكرًا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في ظل إدراك أهمية المباراة في حسابات المنافسة على صدارة الدوري المصري ورغبة الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية بالتزامن مع التعامل مع ملف الإصابات الذي يفرض نفسه على حسابات المدرب المغربي قبل القمة المنتظرة يوم 23 نوفمبر الجاري.

وتتجه أنظار عموتة خلال الأيام المقبلة إلى حالة عدد من اللاعبين بعدما تلقى الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب عودة بعض العناصر المؤثرة وفي مقدمتهم محمد مجدي أفشة إلى جانب جاهزية إمام عاشور وأقطاي عبد الله بينما لا تزال الشكوك تحيط بقدرة محمد عبد الله على اللحاق بالمباراة في الوقت الذي تأكد فيه غياب أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

عموتة يضع برنامجًا من مرحلتين.. ومران خاص في مدينة نصر

واستقر الجهاز الفني للأهلي على تقسيم فترة الإعداد لمواجهة بيراميدز إلى مرحلتين بهدف تجهيز اللاعبين بصورة تدريجية وعدم الاكتفاء بالعمل البدني خلال فترة التوقف مع منح الجوانب الفنية والخططية مساحة أكبر قبل موعد المباراة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون على أن يعود الحسين عموتة إلى القاهرة مساء اليوم نفسه ليتولى قيادة المران الثاني للفريق يوم الجمعة.

وتستمر المرحلة الأولى من البرنامج حتى 18 نوفمبر وتركز بصورة أساسية على رفع معدلات اللياقة البدنية واستعادة اللاعبين جاهزيتهم قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشهد نقل التدريبات إلى ملعب رقم 4 بقطاع الناشئين في مدينة نصر مع زيادة التركيز على النواحي الفنية والتكتيكية وتجهيز الخطة التي سيخوض بها الأهلي مواجهة بيراميدز.

ويهدف عموتة من هذا البرنامج إلى استغلال الوقت المتاح قبل القمة المرتقبة خاصة أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار المنافسة على الدوري في ظل تقارب الحسابات بين الفريقين ورغبة الأهلي في تقليص الفارق مع المتصدر.

أفشة يقترب من العودة.. والجهاز الطبي يحدد موعد الانتظام

وفي ملف الإصابات تلقى الجهاز الفني للأهلي دفعة إيجابية بشأن محمد مجدي أفشة بعدما أصبح اللاعب قريبًا من العودة إلى التدريبات عقب خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية باستخدام المنظار إثر تعرضه لآلام حادة في البطن أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ أفشة العودة التدريجية إلى التدريبات يوم السبت المقبل وفقًا لاستجابته وتعليمات الجهاز الطبي على أن يخضع لمتابعة مستمرة لتحديد مدى قدرته على استعادة جاهزيته الكاملة قبل مواجهة بيراميدز.

وكان الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي قد أعلن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب وهو ما منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية الاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتأمل إدارة الكرة والجهاز الفني في اكتمال جاهزية أفشة قبل القمة نظرًا لما يمتلكه اللاعب من خبرات وقدرة على أداء الأدوار الهجومية وصناعة الفرص خاصة في المباريات التي تحتاج إلى حلول متنوعة في وسط الملعب.

محمد عبد الله في سباق مع الوقت.. وغياب كوكا مؤكد

وعلى الجانب الآخر يواجه الجهاز الفني أزمة محتملة في موقف محمد عبد الله الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة السكة الحديد ليصبح موقفه من اللحاق بمباراة بيراميدز محل شك في انتظار تطورات برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب برنامجه العلاجي غدًا الخميس بعدما تقرر استبعاده من معسكر المنتخب الأوليمبي عقب إرسال التقارير الطبية التي توضح طبيعة الإصابة ومدة العلاج المطلوبة.

ويترقب الجهاز الفني تطور حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية ومدى إمكانية تجهيزه للمشاركة أمام بيراميدز خاصة أن عموتة يرغب في امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل المواجهة.

وفي المقابل تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة بعدما كشفت الفحوص الطبية حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وهو ما يجعل فرص لحاقه بمواجهة 23 نوفمبر مستحيلة وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد له.

إمام عاشور وأقطاي يمنحان عموتة حلولًا إضافية

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأهلي حسم موقف المصابين يستعيد الجهاز الفني خدمات عدد من العناصر التي أصبحت جاهزة للمشاركة حيث تأكدت جاهزية أقطاي عبد الله للانتظام في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة ليصبح تحت تصرف الجهاز الفني وفقًا لرؤية عموتة واحتياجاته الفنية.

كما بات إمام عاشور جاهزًا من الناحيتين الطبية والبدنية لخوض مواجهة بيراميدز دون وجود عوائق تتعلق بحالته الصحية لتصبح مشاركته في القمة مرتبطة بقرار المدير الفني ومدى احتياجه إلى خدمات اللاعب في التشكيل الأساسي.

وتمثل عودة إمام عاشور إضافة مهمة لخيارات عموتة في ظل قدرة اللاعب على تقديم حلول متنوعة في وسط الملعب سواء من خلال التحركات الهجومية أو المساهمة في بناء اللعب والضغط على المنافس.