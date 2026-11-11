أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

دمر صاروخا طوافا (كروز)

وأكد متحدث قوات التحالف وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا طوافا (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، كما تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.