قبل هطول الأمطار.. تحذيرات مهمة لحماية المنازل والسيارات من مخاطر الكهرباء

مع بدء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، تتزايد مخاطر التعامل مع المهمات والأجهزة الكهربائية في الأماكن التي تتجمع بها المياه، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، خاصة مع وجود أسلاك أو كابلات مكشوفة في الشوارع.

وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين من الاقتراب من مهمات الكهرباء المكشوفة أو الموجودة في الشوارع أثناء سقوط الأمطار، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع الأجهزة والمقابس الكهربائية داخل المنازل إذا كانت الملابس أو الجسم مبللين بالمياه.

لا تلمس الأجهزة والملابس مبللة

من أبرز إجراءات السلامة التي يجب الالتزام بها داخل المنزل، تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو المقابس عند دخول المنزل والملابس مبللة بمياه الأمطار.

وتزيد الرطوبة من احتمالات انتقال التيار الكهربائي، لذلك يجب تجفيف الجسم والملابس جيدًا قبل التعامل مع الأجهزة أو المقابس، وعدم محاولة تشغيل أو فصل الأجهزة الكهربائية في حالة وجود مياه بالقرب منها.

كما يجب الانتباه إلى أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو بالقرب من مصادر الكهرباء، وعدم التعامل معها بشكل مباشر إذا كانت متصلة بمهمات أو أجهزة كهربائية.

احذر الأسلاك الكهربائية المكشوفة

تعد الأسلاك الكهربائية المكشوفة من أخطر مصادر الصعق، خاصة أثناء سقوط الأمطار، ولذلك شدد الجهاز على ضرورة الابتعاد عنها وعدم محاولة لمسها أو تحريكها بأي وسيلة.

وفي حال رصد أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة في الشوارع، يجب إبلاغ الجهات المختصة فورًا، بدلًا من محاولة التعامل معها بشكل شخصي، لتجنب تعريض حياة المواطنين للخطر.

ويمكن الإبلاغ عن أعطال أو مشكلات الكهرباء من خلال الخط الساخن على رقم 121.

ابتعد عن أعمدة الإنارة والأكشاك

تشكل مهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع مصدرًا إضافيًا للخطر أثناء الأمطار، ومن بينها أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية والكابلات.

لذلك ينصح بالابتعاد عن هذه المهمات وعدم لمسها أو الاقتراب منها، خاصة في حالة وجود مياه متراكمة حولها، إذ قد يؤدي تسرب التيار إلى المياه إلى تعريض المارة لخطر الصعق.

ولا يقتصر الأمر على الأعمدة الظاهرة فقط، إذ يجب أيضًا تجنب الاقتراب من أي كابلات أو مهمات كهربائية تبدو متضررة أو غير مؤمنة.

أبلغ الحي عن أعطال الإنارة

في حالة وجود مشكلة في أعمدة الإنارة أو أي من مهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع، يجب إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية والجهة المختصة للتعامل معها.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية التي تساعد على منع المواطنين من الاقتراب من مصادر الخطر ومحاولة إصلاحها بأنفسهم، خاصة خلال فترات سقوط الأمطار.

الأطفال الأكثر احتياجًا للتوعية

يجب توعية الأطفال بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات وأي أسلاك مكشوفة في الشوارع، وعدم لمسها تحت أي ظرف.

وتزداد أهمية هذه التوعية خلال فترات سقوط الأمطار، مع انتشار تجمعات المياه في بعض المناطق، إذ قد لا يدرك الأطفال خطورة الاقتراب من المهمات الكهربائية أو المياه المحيطة بها.

كما ينبغي على الأسر الانتباه إلى حركة الأطفال في الشوارع خلال الأمطار، ومنعهم من الاقتراب من أي مصدر كهربائي يبدو مكشوفًا أو متضررًا.

كيف تتعامل مع مخاطر الكهرباء أثناء الأمطار؟

تجنب لمس الأجهزة والمقابس الكهربائية والملابس مبللة، وابتعد عن الأسلاك المكشوفة ومهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع، خاصة أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات.

وفي حال اكتشاف أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة، لا تحاول لمسها أو إصلاحها، بل بادر بالإبلاغ عنها عبر الجهات المختصة، ومنها الخط الساخن للكهرباء على رقم 121.

وتعد هذه الإجراءات من أهم وسائل الوقاية خلال موسم الأمطار، إذ يساعد الالتزام بها على تقليل احتمالات وقوع حوادث الصعق والحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والمارة في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.