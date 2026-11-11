قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل هطول الأمطار.. تحذيرات مهمة لحماية المنازل والسيارات من مخاطر الكهرباء

قبل هطول الأمطار.. تحذيرات مهمة لحماية المنازل والسيارات من مخاطر الكهرباء
قبل هطول الأمطار.. تحذيرات مهمة لحماية المنازل والسيارات من مخاطر الكهرباء
إسراء عبدالمطلب

مع بدء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، تتزايد مخاطر التعامل مع المهمات والأجهزة الكهربائية في الأماكن التي تتجمع بها المياه، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، خاصة مع وجود أسلاك أو كابلات مكشوفة في الشوارع.

وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين من الاقتراب من مهمات الكهرباء المكشوفة أو الموجودة في الشوارع أثناء سقوط الأمطار، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع الأجهزة والمقابس الكهربائية داخل المنازل إذا كانت الملابس أو الجسم مبللين بالمياه.

الكهرباء

لا تلمس الأجهزة والملابس مبللة

من أبرز إجراءات السلامة التي يجب الالتزام بها داخل المنزل، تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو المقابس عند دخول المنزل والملابس مبللة بمياه الأمطار.

وتزيد الرطوبة من احتمالات انتقال التيار الكهربائي، لذلك يجب تجفيف الجسم والملابس جيدًا قبل التعامل مع الأجهزة أو المقابس، وعدم محاولة تشغيل أو فصل الأجهزة الكهربائية في حالة وجود مياه بالقرب منها.

كما يجب الانتباه إلى أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو بالقرب من مصادر الكهرباء، وعدم التعامل معها بشكل مباشر إذا كانت متصلة بمهمات أو أجهزة كهربائية.

احذر الأسلاك الكهربائية المكشوفة

تعد الأسلاك الكهربائية المكشوفة من أخطر مصادر الصعق، خاصة أثناء سقوط الأمطار، ولذلك شدد الجهاز على ضرورة الابتعاد عنها وعدم محاولة لمسها أو تحريكها بأي وسيلة.

وفي حال رصد أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة في الشوارع، يجب إبلاغ الجهات المختصة فورًا، بدلًا من محاولة التعامل معها بشكل شخصي، لتجنب تعريض حياة المواطنين للخطر.

ويمكن الإبلاغ عن أعطال أو مشكلات الكهرباء من خلال الخط الساخن على رقم 121.

ابتعد عن أعمدة الإنارة والأكشاك

تشكل مهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع مصدرًا إضافيًا للخطر أثناء الأمطار، ومن بينها أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية والكابلات.

لذلك ينصح بالابتعاد عن هذه المهمات وعدم لمسها أو الاقتراب منها، خاصة في حالة وجود مياه متراكمة حولها، إذ قد يؤدي تسرب التيار إلى المياه إلى تعريض المارة لخطر الصعق.

ولا يقتصر الأمر على الأعمدة الظاهرة فقط، إذ يجب أيضًا تجنب الاقتراب من أي كابلات أو مهمات كهربائية تبدو متضررة أو غير مؤمنة.

أبلغ الحي عن أعطال الإنارة

في حالة وجود مشكلة في أعمدة الإنارة أو أي من مهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع، يجب إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية والجهة المختصة للتعامل معها.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية التي تساعد على منع المواطنين من الاقتراب من مصادر الخطر ومحاولة إصلاحها بأنفسهم، خاصة خلال فترات سقوط الأمطار.

الأطفال الأكثر احتياجًا للتوعية

يجب توعية الأطفال بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات وأي أسلاك مكشوفة في الشوارع، وعدم لمسها تحت أي ظرف.

وتزداد أهمية هذه التوعية خلال فترات سقوط الأمطار، مع انتشار تجمعات المياه في بعض المناطق، إذ قد لا يدرك الأطفال خطورة الاقتراب من المهمات الكهربائية أو المياه المحيطة بها.

كما ينبغي على الأسر الانتباه إلى حركة الأطفال في الشوارع خلال الأمطار، ومنعهم من الاقتراب من أي مصدر كهربائي يبدو مكشوفًا أو متضررًا.

كيف تتعامل مع مخاطر الكهرباء أثناء الأمطار؟

تجنب لمس الأجهزة والمقابس الكهربائية والملابس مبللة، وابتعد عن الأسلاك المكشوفة ومهمات الكهرباء الموجودة في الشوارع، خاصة أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات.

وفي حال اكتشاف أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة، لا تحاول لمسها أو إصلاحها، بل بادر بالإبلاغ عنها عبر الجهات المختصة، ومنها الخط الساخن للكهرباء على رقم 121.

وتعد هذه الإجراءات من أهم وسائل الوقاية خلال موسم الأمطار، إذ يساعد الالتزام بها على تقليل احتمالات وقوع حوادث الصعق والحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والمارة في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

الكهرباء سقوط الأمطار الصعق الكهربائي حوادث الصعق الكهربائي الأسلاك الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد