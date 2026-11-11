بإستثمارات 1.5 مليار جنيه؜. .كهرباء شمال الدلتا تعتمد ميزانيتها السنوية

ناقشت شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ميزانية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ حيث تم تخصيص مبلغ ( ٦١٨) مليون جنيه لإحلال وتدعيم الشبكات بنسبة تنفيذ (١.٣ ٪؜) .بلغ اقصي حمل (٢٨٦١) ميجا وات خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مقابل (٢٧٢٢) ميجا وات خلال العام المالي سابق بنسبة تطور ٥.١١ ٪؜، حيث تم الاتي..

• إحلال وتجديد موزع مشعل هندسة غرب المنصورة .-إنشـاء موزع ميت الفرماوي هندسة قري ميت غمر بقطاع جنوب الدقهلية .

• إضافة (١٥) محول نقاط تحسين جهد لفك الاختناقات .

• إحلال (٨١) مغذيا هوائيا جهد متوسط- تقسيم وربط عدد (٣٩) مغذيا جديدا .

• إحلال (١١٦) محول بنظام سلاسل الإحلال الرأسية ساهمت في إعادة توزيع أحمال (٥٣٤) محول .تنفيذ مشروعات قوميه بمبلغ ( ٢.١٥٣ ) مليار جنيه ومشروعات للغير بمبلغ ( ٨٠٨) ملايين جنيه نطاق شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظات الدقهليه وكفر الشيخ ودمياط خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة تنفيذ (٢١٨.٢٪؜)

ومبلغ ٣٦٩ مليون جنيه لتسع مراحل تنفيذيه لمشروع تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بإجمالي أطوال ( ٢٧٨ ) كيلو متر .

-توصيل التيار الكهربائي لمحطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ (٢٠٤) مليون جنيه.

-التوصيل لمشروعات الإسكان الإجتماعي بإجمالي مبلغ (٥٥٢) مليون جنيه.

-مشروع المنصورة الجديدة ( ٢٠٦٣ ) فدانا بمبلغ (٧٨٣) مليون جنيه كمرحلة أولى .

-مشروع توصيل التيار الكهربائي لمساحة ( ١٠٨ ) أفدنة ( المرحلة الخامسة ) بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصه بمبلغ (١٧٢) مليون جنيه.

-إحلال و تجديد شبكتي الجهد المتوسط و المنخفض لمنطقة ١٥ مايو بمدينة جمصة لعدد ( ٦ ) مجاورات بإجمالي مبلغ (١٥) مليون جنيه .

-توسعة الطريق الدولي الساحلي بإجمالي مبلغ (٥٣) مليون جنيه للمرحلة الحالية وجاري الإستكمال .

-إزالة الاعتراضات الكهربائية لإنشاء طريق الرياح التوفيقي بإجمالي مبلغ (٢٣) مليون جنيه وجارى الاستكمال .

-إنشاء اللوحة رقم ( ٢ ) لتوصيل التيار الكهربائي لمبنى العيادات الخارجية و مستشفى الطوارئ بمبلغ (١٨٠) مليون جنيه.

-مستشفى فيصل السعودي بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ بمبلغ (١٢) مليون جنيه .

-مستشفى مطوبس المركزي محافظة كفر الشيخ بمبلغ (٢٢) مليون جنيه.

-توسعات مستشفى التأمين الصحي بسندوب مدينة المنصورة بمبلغ (١٥) مليون جنيه.

-إنشاء تغذيات بديلة لمستشفيات محافظتى الدقهلية ، دمياط بمبلغ (٣٠) مليون جنيه.

-مستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بمبلغ (١٥) مليون جنيه .

-زيادة قدرة سنترال غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية بمبلغ (٥) ملايين جنيه.

-توسعات مستشفى شربين المركزي بمبلغ (٢٧) مليون جنيه.

-مشروع المنطقة اللوجستية بمدينة طلخا بمبلغ (٣٩) مليون جنيه.

-مركز الإبداع التكنولوجي الرقمي بمدينة كفر الشيخ بمبلغ (٦) ملايين جنيه .

تحسن نسبة الفقد بشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حيث بلغت نسبة الفقد ١٧.٩٤ ٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥ مقابل نسبة فقد ١٨.٥٢ ٪؜ خلال العام السابق بإنخفاض قدرة ٠.٥٨ ٪؜ وذلك بوضع خطة شملت مجموعة إجراءات لتحسين الفقد الفني :

-التأكيد علي جودة أعمال التركيبات للمهمات طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة وبجودة عالية سواء كانت في أعمال الخطط المستقبلية ( التوسعات والإحلال والتجديد ) أو المقايسات أو أعمال الصيانة المبرمجة والطارئة .

-دراسة تنامى أحمال الشبكة وتحديد فترات ذروة الأحمال خلال فصل الصيف للتوسع في تنفيذ مهمات الشبكة بالتنسيق مع إدارة تخطيط الأحمال .

-تنفيذ سلاسل تبادلية ورأسية علي المحولات التي تعدت الحمل التصميمي مع مراعاه الحمل الإقتصادي للمحولات .

-إستحداث مغذيات جديدة وتقسيم المغذيات التي تعدت الحمل التصميمي لتخفيف الأحمال مما يؤدى إلى توازن الأحمال لجميع مهمات الشبكة .

-تركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة علي الجهدين المتوسط والمنخفض .

ولتحسين الفقد الغير فني :

-المرور الدوري علي عدادات المشتركين لرصد التراكمات في العدادات مع التأكيد على إنتظام القراءات للمشتركين ومراجعة موقف العدادات المعطلة وسرعة تغييرها وإعداد التسويات اللازمة و مراجعة العدادات بدون إستهلاك والمغلقة .

-المرور على الإستهلاكات المتدنية لمراجعة الأحمال الفعلية على الطبيعة و خاصة للأنشطة التجارية والقوي المحركة و كبار المشتركين .

-مراجعة العدادات التي لم يتم شحنها .

-معايرة ومراجعة ثوابت العدادات ومحولات التيار والجهد لدى كبار المشتركين على الجهد المتوسط .

-تكثيف الحملات اليومية لمأموري الضبط لضبط حالات سرقة التيار و خاصة للمناطق الأكثر فقداً والأكثر خطورة و عمل المحاضر اللازمة مع متابعة موقف المحاضر المحالة للنيابة وفصل التيار الكهربائي عن حالات عدم السداد .

أشارت شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وأثناء مناقشة ميزانية العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠١٦ إلي أنه تم تركيب عدد (٣١٤.٢٠٦) ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام ليصل إجمالي ما تم تركيبة إلي عدد (٣.٨٠٤) مليون عداد مسبوق الدفع بنسبة (٧٢.٤ ٪؜ ) من إجمالي عدد المشتركين البالغ عدد (٥.٢٣٤) مليون مشترك مقابل (٥.٠٨٧) مليون مشترك خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها (١٤٧) الف مشترك .

-تم تركيب عدد (١٣.١١٥) الف عداد ذكى بمحطات المحولات ولوحات التوزيع والمحولات العامة .

-بلغ عدد عمليات الشحن الإلكتروني الناجحة للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (٦١.٨٨٠) مليون شحنة بقيمة (٨.٤٢٢) مليار جنيه.

-بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية ( ٥٥ ) مركز شحن تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة بالإضافة إلى عدد ( ٤٩ ) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة.