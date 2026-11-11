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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة: أجرينا مناقشات ممتازة في المنتدى الوزاري العالمي للكهرباء بقمة (كوب 31)

مدير الوكالة الدولية للطاقة: أجرينا مناقشات ممتازة في المنتدى الوزاري العالمي للكهرباء بقمة (كوب 31)
مدير الوكالة الدولية للطاقة: أجرينا مناقشات ممتازة في المنتدى الوزاري العالمي للكهرباء بقمة (كوب 31)
أ ش أ

 وصف المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول اليوم / الأربعاء /، المناقشات التي تم إجراؤها في المنتدى الوزاري العالمي للكهرباء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة "أنطاليا" التركية، بـ"الممتازة".

وقال بيرول - في منشور عبر منصة "إكس" - إن المنتدى شهد مشاركات من وزراء في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن التعاون الدولي يمثل المفتاح الأساسي للاستفادة من المزايا التي يوفرها التحول نحو الكهرباء بالنسبة لأمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف وتحقيق الاستدامة.

بدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط أول أمس الإثنين، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود استراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.

المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول المنتدى الوزاري العالمي للكهرباء فعاليات مؤتمر المناخ كوب 31

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