لأول مرة بأفريقيا.. إطلاق مهرجان Alternativa السينمائي بجوائز قدرها 120 ألف دولار

أعلن «مهرجان ألترناتيفا السينمائي» (Alternativa Film Festival)، المهرجان المتنقل الذي يحتفي بالسينما ذات الأثر المجتمعي القادم من دول الجنوب العالمي، عن فتح باب استقبال الأفلام لنسخته الرابعة المقررة إقامتها في القارة الأفريقية أواخر عام 2027.

ويخصص المهرجان صندوق جوائز إجمالياً بقيمة 120 ألف دولار، مرحباً بالأفلام الروائية الطويلة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينما تقتصر مشاركات الأفلام القصيرة حصرياً على صانعي الأفلام الأفارقة.

ويستمر فتح باب التقديم حتى 1 مارس 2027، علماً بأن المشاركة مجانية تماماً، ومن المقرر الإعلان عن الدولة المضيفة والمدينة والمواعيد الدقيقة للدورة الرابعة للمهرجان في وقت لاحق.

عن مهرجان ألترناتيفا السينمائي

تأسس «مهرجان ألترناتيفا السينمائي» كجزء من مبادرة «ألترناتيفا» السينمائية غير الربحية التي أطلقها أرسين تومسكي، ويسلط المهرجان الضوء على السينما ذات الأثر المجتمعي القادمة من الجنوب العالمي، محتفياً بالأعمال التي تدمج بين التميز الفني والقدرة على إحداث تغيير اجتماعي مستدام. ويوفر المهرجان لصناع الأفلام فرصة التنافس على جوائز نقدية كبرى، والوصول إلى جماهير متنوعة، واكتساب حضور إقليمي ودولي واسع، فضلاً عن بناء شبكة علاقات مهنية قيّمة والانضمام إلى مجتمع سينمائي نابض بالحياة.

وباعتباره مهرجاناً سينمائياً متجولاً، يشدّ «مهرجان ألترناتيفا» الرحال إلى منطقة جديدة مع كل نسخة؛ حيث استهل رحلته من مدينة ألماتي في كازاخستان عام 2023، ثم انتقل إلى يوجياكارتا في إندونيسيا عام 2024، وصولاً إلى ميديلين في كولومبيا عام 2026. وتجسد الدورة الرابعة المحطة الأولى للمهرجان في القارة الأفريقية، مبرهنةً على توسع نطاقه الجغرافي ومواصلة جهوده في بناء جسور التواصل بين المجتمعات السينمائية عبر دول الجنوب العالمي.

وفي معرض تعليقها على فتح باب التقديم لنسخة عام 2027، قالت ليزا سورجانوفا، رئيسة «مهرجان ألترناتيفا السينمائي»: "يشهد المهرجان نمواً متواصلاً مع كل دورة جديدة، لا يقتصر على اتساع نطاقه وحسب، بل يمتد ليشمل تقوية الروابط وفتح آفاق جديدة أمام صناع السينما. ومع استعدادنا لإطلاق المهرجان في أفريقيا للمرة الأولى، نسعى للبناء على ما حققناه حتى الآن لتكون هذه الدورة الأكبر والأكثر جرأة، مع تقديم مبادرات جديدة لمجتمعنا. تتميز أفريقيا بتنوع استثنائي في الثقافات والرؤى والأصوات السينمائية، ونحن على ثقة بأن هذا الفصل الجديد سيعزز فهمنا للسينما المؤثرة ويساعدنا في بناء شبكات تواصل جديدة وقيّمة. ندعو صناع الأفلام من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للانضمام إلينا في هذه الرحلة ومشاركتنا رؤاهم السينمائية".

باب التقديم لنسخة مهرجان ألترناتيفا 2027

يستقبل «مهرجان ألترناتيفا السينمائي 2027» المشاركات في فئات الأفلام الروائية، والوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة، والأعمال الهجينة من كافة التصنيفات، بشرط أن تكون قد اكتملت بعد 1 يناير 2026. وتتاح المشاركة للأفلام الروائية الطويلة (40 دقيقة أو أكثر) لصناع السينما من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في حين تقتصر فئة الأفلام القصيرة (حتى 40 دقيقة) حصرياً على صناع الأفلام الأفارقة، باعتبار القارة الأفريقية هي المنطقة المحورية للنسخة الحالية.

تتوزع قيمة صندوق جوائز المهرجان البالغة 120 ألف دولار على سبع جوائز رئيسية؛ وتُخصص ثلاث من هذه الجوائز حصرياً لصناع الأفلام الأفارقة، وهي: «جائزة التركيز» (Focus Award) للأفلام الطويلة، إلى جانب جائزتين في فئة الأفلام القصيرة. وتتوفر القائمة الكاملة للدول المؤهلة وشروط التقديم وفئات الجوائز ضمن لائحة الأحكام والشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة «ألترناتيفا».

ولا تقتصر مهمة «مهرجان ألترناتيفا السينمائي» على الاحتفاء بالسينما المتميزة فحسب، بل يمتد دوره لترسيخ الروابط المجتمعية وتجميع صناع الأفلام تحت مظلة واحدة لفتح آفاق وشراكات سينمائية مستقبلية. ولعل المهرجان بالنسبة للعديد من المشاركين يمثل ما هو أبعد من مجرد منصة لعرض أحدث أعمالهم، إذ يجسد مساحة ملهمة لبناء شراكات دائمة واستمداد الشغف لمواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وفي هذا السياق، أعرب المخرج البيروفي أوغوستو زيغارا، الفائز بـ «جائزة التركيز» في نسخة المهرجان لعام 2026، عن امتنانِه قائلاً: "يتسم مهرجان ألترناتيفا السينمائي بسخاء استثنائي، ليس فقط على مستوى ضيافته، بل في قدرته الحقيقية على تحويل الشعارات إلى أفعال ملموسة. إن هذا الدعم والتقدير لصناع السينما في أمريكا اللاتينية يحمل معاني كبيرة بالنسبة لنا؛ فهو يمنحنا الأمل — الأمل في قوة المجتمع السينمائي عندما تقرر شركات مثل «إندرايف» الاستثمار في الثقافة والسينما ومد جسور التواصل عبر الجنوب العالمي. وهذا في رأيي أمر غير مسبوق حقاً".

ومن جانبها، قالت المنتجة الماليزية إليز شيك، ممثلة فيلم «أرض مفقودة» (Lost Land) الفائز بـ «جائزة ناتيفا» لعام 2026: «أتوجه بالشكر لمهرجان ألترناتيفا؛ فقد نجحنا في بناء عائلة واحدة هنا في المهرجان، وسنواصل العمل معاً لإبقاء السينما حية. لقد أثمر تواصلنا هنا عن مشروع إنتاج مشترك يجمع تسع دول مختلفة؛ وأنا عازمة على إخراج هذا الفيلم إلى النور وبدأت العمل عليه بالفعل، على أمل أن يُعرض كفيلم الافتتاح في النسخة القادمة للمهرجان في أفريقيا».

وكان المهرجان قد استقبل في دورته السابقة مشاركات سينمائية من قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية، مسجلاً إقبالاً كبيراً بلغ 1,831 فيلماً من 55 دولة (من بينها 22 دولة من أمريكا اللاتينية و33 دولة من آسيا). واستحوذت أمريكا اللاتينية على النصيب الأكبر من المشاركات بإجمالي 1,499 فيلماً، تصدرتها البرازيل والمكسيك والأرجنتين. وعلى صعيد قارة آسيا، جاءت الهند وإيران والصين في مقدمة الدول الأكثر إرسالاً للأعمال، بينما تصدرت إندونيسيا وماليزيا والفلبين مشاركات منطقة جنوب شرق آسيا، وحلت كازاخستان في صدارة دول وسط آسيا.

وقالت ناتاليا بيلايفا، مديرة البرامج في «مهرجان ألترناتيفا»: «نشعر وكأننا عدنا للتو من الدورة الثالثة الناجحة للمهرجان في ميديلين بكولومبيا؛ ومغادرة قاعاتها المزدحمة بالجمهور تترك شعوراً ممزوجاً بين الحزن والحماس، إلا أن الطبيعة المتجولة لمهرجاننا تفتح الباب دائماً للترقب لما هو قادم. نبدأ اليوم فصلاً جديداً في أفريقيا، بالتوازي مع مواصلة استقبال الأفلام من مناطق تركيزنا السابقة في آسيا وأمريكا اللاتينية. ونحن في غاية الشغف لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة من القارة وتقديم قصص ذات أثر حقيقي من الجنوب العالمي لجمهور أكبر».

فرص جديدة تتجاوز حدود المهرجان

تفتح الدورة الحالية آفاقاً جديدة أمام صناع السينما عبر «ألترناتيفا للتوزيع» (Alternativa Distribution)، وهي منصة توزيع غير ربحية تم إطلاقها في صيف 2026 بهدف إيصال السينما ذات الأثر المجتمعي من دول الجنوب العالمي إلى الجمهور حول العالم. وتضم قائمة أعمال المنصة المتنامية حالياً ستة أفلام من الدورات السابقة للمهرجان، كما ستتاح للأفلام المختارة في دورة 2027 فرصة الانضمام إلى هذا الكتالوج، ما يعزز فرص انتشارها وتأثيرها الممتد لسنوات بعد انتهاء فعاليات المهرجان.

وفي هذا السياق، صرح أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إندرايف»، قائلاً: "يمكن للسينما الاستثنائية أن تولد في أي مكان، غير أن وصولها إلى الجمهور الدولي يظل رهيناً لمنظومة تفتقر إلى التكافؤ. ومن هنا جاء إطلاق "ألترناتيفا للتوزيع" لإحداث التوازن المطلوب؛ حيث جرى اختيار هذه القائمة بعناية لتسليط الضوء على الجودة العالية والقدرة التغييرية التي تتمتع بها السينما في الجنوب العالمي، والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الأفلام فور وصولها إلى شرائح أوسع من الجمهور".

برنامج فعاليات مهرجان ألترناتيفا 2027

يسلط «مهرجان ألترناتيفا السينمائي 2027» الضوء على السينما ذات التأثير المجتمعي عبر عروض جماهيرية مفتوحة، وجلسات نقاشية، وفعاليات متنوعة صُممت خصيصاً لتحفيز الحوار حول القضايا الاجتماعية التي تتناولها الأفلام. وكانت الدورة السابقة في مدينة ميديلين الكولومبية قد سجلت الرقم القياسي كأكبر دورات المهرجان حتى الآن؛ إذ استقطبت 11 ألف مشارك، واستضافت 107 ضيوف دوليين، وجمعته أكثر من 60 شريكاً. وتستهدف الدورة الرابعة البناء على هذا النجاح المتميز للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع.

كما يستضيف المهرجان فعاليات «أيام الصناعة» (Industry Days)، وهو برنامجه المهني المجاني الذي يربط بين صناع الأفلام، والمنتجين، وخبراء السينما، وقادة التأثير الاجتماعي. ويهدف البرنامج، من خلال تبادل الخبرات وفرص التواصل الفعّال، إلى دعم التعاون الإبداعي الجديد وترسيخ الروابط بين المجتمعات السينمائية عبر مختلف المناطق.

ويُختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز للاحتفاء بأبرز الأعمال السينمائية ذات الأثر المجتمعي. وسيقدم المنظمون دعوات رسمية لمخرجي الأفلام المختارة في المسابقة الرسمية لحضور فعاليات المهرجان والحفل، مع تكفل الجهة المنظمة بكافة تكاليف السفر والإقامة.

جدير بالذكر أن باب التقديم يمتد حتى 1 مارس 2027، وتُتاح المشاركة مجاناً لجميع المتقدمين، كما تتوفر كافة التفاصيل والشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة «ألترناتيفا».

عن ألترناتيفا

تُعتبر «ألترناتيفا» مبادرة سينمائية عالمية غير ربحية أسسها أرسين تومسكي، وتستهدف دعم وإبراز القصص ذات الأثر التغييري القادمة من الجنوب العالمي. وباعتبارها مهرجاناً سينمائياً دولياً وشبكة لمختبرات الصناعة، تسعى «ألترناتيفا» لبناء حلول جذرية تُمكّن الأصوات السينمائية المتنوعة من مواجهة التحديات الهيكلية، وتغيير الرؤى، والوصول إلى شرائح جماهيرية واسعة حول العالم.