قصور الثقافة تستعد لتقديم عرض "حكاية في بيت المراية" ضمن عروض مسرح الطفل

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتقديم العرض المسرحي"حكاية في بيت المراية"، ضمن عروض شرائح مسرح الطفل، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

العرض تأليف كريم عثمان، وإخراج محمد الدسوقي، وتدور أحداثه حول ثلاثة أطفال يتعرضون لمأزق يضطرهم إلى دخول بيت مليء بالمرايا، حيث يلتقون شهرزاد، التي تطلب من كل واحد منهم أن يروي حكاية حتى يتمكنوا من الخروج.

"حكاية في بيت المراية" أشعار أحمد زيدان، ألحان أحمد العجمي، استعراضات العربي محمد، ومخرج منفذ شيماء ربيع، وأداء مجموعة من الأطفال منهم آسر عماد، وسلمى عبد الحميد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي ضمن أنشطة قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

