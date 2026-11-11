مركز المعلومات بالشرقية يوثق ويحفظ 855 ألف ملف إلكتروني منذ بدء منظومة التوثيق والأرشفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية تمضي بخطى جادة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي من خلال المراكز التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ وتوثق كافة الأعمال والقرارات، بما يضمن استدامة وتيسير تداول المعلومات داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محمود احمد محسن مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، قيام فريق عمل الادارة على مدار شهر أكتوبر بأرشفة ( ١٠ الاف و ٤٧٧ ملف) على مدار شهر أكتوبر ليصل إجمالي ما تم أرشفته من ملفات إلى (٨٥٥ ألف و ٢٩٨ ملف) منذ بدء إنشاء الذاكرة المؤسسية عام ٢٠٢١، وذلك على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء وإصدار النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٦ شملت المساحة وعدد السكان.

كما تم استعراض أهم المعالم السياحية والاجتماعية، وأبرز جولات واجتماعات المحافظ، واللقاءات التنفيذية وزيارات مواقع العمل، مع تقديم محتوى معلوماتي موثوق يدعم متخذي القرار بالاضافة لتسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر أكتوبر وهي: قطاعات (التنظيم والادارة ، القوى العاملة ، الشئون الاجتماعية).

كما قام قسم الخريطة المعلوماتية بمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال شهر اكتوبر بتكثيف الزيارات الميدانية للجمعيات الاستهلاكية والمحال العامة، ورفعها بشكل يومي على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وفيما يخص التراسل الالكترونى والربط مع مجلس الوزراء قام مسئولو القسم باعداد التقارير الدورية التى يتم رفعها لمجلس الوزراء وهى كالتالي: ( التعديات على الاراضى - ملف العمد والقرى- الامكانيات الفنية للمراكز - الامكانيات البشرية - الهيكل الادارى للعاملين- دليل القيادات والاتصال - النشرة الشهرية - الانجازات الشهرية للمشروعات- المجلس التنفيذى- قرارات السيد المحافظ ).