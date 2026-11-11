قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز المعلومات بالشرقية يوثق ويحفظ 855 ألف ملف إلكتروني منذ بدء منظومة التوثيق والأرشفة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية تمضي بخطى جادة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي من خلال المراكز التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ وتوثق كافة الأعمال والقرارات، بما يضمن استدامة وتيسير تداول المعلومات داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محمود احمد محسن مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، قيام فريق عمل الادارة على مدار شهر أكتوبر بأرشفة ( ١٠ الاف  و ٤٧٧ ملف) على مدار شهر أكتوبر ليصل  إجمالي ما تم أرشفته من ملفات إلى (٨٥٥ ألف و ٢٩٨ ملف) منذ بدء إنشاء الذاكرة المؤسسية عام ٢٠٢١، وذلك على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء وإصدار النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٦ شملت المساحة وعدد السكان.

كما تم استعراض أهم المعالم السياحية والاجتماعية، وأبرز جولات واجتماعات المحافظ، واللقاءات التنفيذية وزيارات مواقع العمل، مع تقديم محتوى معلوماتي موثوق يدعم متخذي القرار بالاضافة لتسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر أكتوبر وهي: قطاعات (التنظيم والادارة ، القوى العاملة ، الشئون الاجتماعية).

كما قام قسم الخريطة المعلوماتية  بمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال شهر  اكتوبر  بتكثيف  الزيارات الميدانية للجمعيات الاستهلاكية والمحال العامة، ورفعها بشكل يومي على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

 وفيما يخص التراسل الالكترونى والربط مع مجلس الوزراء قام مسئولو القسم باعداد التقارير الدورية التى يتم رفعها لمجلس الوزراء وهى كالتالي: ( التعديات على الاراضى - ملف العمد والقرى- الامكانيات الفنية للمراكز - الامكانيات البشرية - الهيكل الادارى للعاملين- دليل القيادات والاتصال - النشرة الشهرية - الانجازات الشهرية للمشروعات- المجلس التنفيذى- قرارات السيد المحافظ ).

الشرقية محافظ الشرقية رئيس الجمهورية الجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

"معلومات الوزراء" يستعرض الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي

"معلومات الوزراء" يستعرض الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي

مدبولي

رئيس الوزراء: ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد