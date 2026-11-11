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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من تجديد عقد أشرف بن شرقي.. وموعد حسم مصيره

بن شرقي
بن شرقي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يخطط لفتح ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة النادي حددت سقفًا ماليًا للتجديد، في ظل الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "ما زلت أرشح استمرار أشرف بن شرقي مع الأهلي، لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ حتى الآن، لتجديد عقده ومن المنتظر أن تبدأ في يناير المقبل، سواء للاتفاق على تمديد عقده لموسم أو موسمين إضافيين، أو إنهاء رحلته مع النادي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "أشرف بن شرقي يحصل على راتب كبير جدًا، وهناك أرقام تتردد بشأن حصوله على مليون و600 ألف دولار، بينما سمعت أن راتبه يصل إلى مليوني دولار سنويًا، وهو رقم كبير بالنسبة للأهلي".

وأتم: "الأهلي يريد تجديد عقد أشرف بن شرقي مقابل مبلغ لا يتجاوز مليونًا و300 ألف دولار، وهناك حديث عن أن العرض قد يتراوح بين مليون و100 ألف ومليون و200 ألف دولار، والنادي متمسك بهذا السقف المالي، على أن يبدأ التفاوض الرسمي مع اللاعب ووكيله، وهو شقيقه، خلال يناير المقبل".

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