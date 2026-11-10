أشرف بن شرقي يرفض تخفيض راتبه وتأجيل مفاوضات تجديد عقده

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي وموقفه من تخفيض راتبه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«خاص.. أشرف بن شرقي يرفض تخفيض راتبه في الأهلي وتأجيل مفاوضات تجديد عقده».

حيث في ظل تعثر المفاوضات، تتجه إدارة الأهلي إلى تأجيل حسم ملف التجديد، لحين اتضاح الرؤية بشأن مستقبل اللاعب واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مستقبل اللاعب المغربي، خاصة في ظل تمسك الأهلي بسقف الرواتب ورغبة بن شرقي في الحفاظ على مطالبه المالية