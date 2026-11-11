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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغرب الفاسي لضم أسامة نور الدين

أسامة نور الدين
أسامة نور الدين
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع أسامة نور الدين، لاعب وسط المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم خط الوسط، مشيرًا إلى وجود مقترح لإبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال رضا سليم إلى النادي المغربي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "الأهلي يتجه أيضًا نحو أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، وهو لاعب وسط مدافع يجيد اللعب في مركز 6، ويشبه مروان عطية في طبيعة أدائه، ويعد من العناصر المميزة في فريقه".

وأضاف: "هناك حديث عن إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين الأهلي والمغرب الفاسي، تتضمن انتقال رضا سليم، مقابل حصول النادي المغربي على 800 ألف دولار إضافية، لكن الأهلي يرى أن هذا المبلغ كبير، خاصة مع دخول رضا سليم في الصفقة".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع اثنين من أبرز المنافسين على لقب البطولة.

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر إذاعة المواجهة عبر قناة ON Sport، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية وأبرز أحداث اللقاء.

النادي الأهلي الأهلي المغرب الفاسي رضا سليم أخبار الأهلي

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