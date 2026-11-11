مخاوف من مخاطر السيول في العراق.. وتحركات عاجلة للدفاع المدني

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، أن العراق بدأ فعلياً استعداداته لموسم الفيضانات، من خلال رفع جاهزية فرق الدفاع المدني في جميع المحافظات، ولا سيما المحافظات الأربع الأكثر عرضة للسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة.

وأشارت التميمي إلى أن الحكومة الاتحادية أرسلت فرقاً من الدفاع المدني لمساندة فرق إقليم كردستان، عقب موجة السيول التي شهدها الإقليم خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن غرق سيارات وتجمع المياه في الأنفاق والطرق، فضلاً عن وقوع إصابات وحالة وفاة لطفل.

وأضافت أن الدفاع المدني عقد اجتماعات مكثفة استعداداً للمرحلة المقبلة، مع دخول البلاد الموسم الشتوي، مؤكدة أن غزارة الأمطار تمثل مورداً مائياً مهماً، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر على بعض المناطق، ما يستدعي تعزيز الاستعدادات والإجراءات الوقائية.