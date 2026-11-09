متحدث اللجنة المصرية في غزة: 8 ضحايا جراء السيول والأمطار خلال 48 ساعة

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، سقوط 8 ضحايا جراء السيول والأمطار في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الكتل الرملية سقطت على خيمة تؤوي عائلة فلسطينية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص، بالتزامن مع وفاة طفل نتيجة شدة البرد.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن اللجنة المصرية تدخلت بشكل سريع عقب سقوط الكتل الرملية على الخيمة التي كانت تؤوي الأسرة الفلسطينية، موضحًا أن القطاع شهد مشاهد إنسانية مؤلمة نتيجة الظروف الجوية القاسية.

وأضاف محمد منصور، أن العام الماضي شهد وفاة 13 طفلًا بسبب شدة البرد، فضلًا عن تعرض الخيام لأضرار كبيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية، محذرًا من استمرار معاناة النازحين في ظل ضعف الإمكانات المتاحة لمواجهة الأمطار والبرد، وأشار إلى أن مشاهد العائلات الفلسطينية والخيام المتضررة تبكي الجميع، مؤكدًا أن نحو 70 ألف خيمة جرفتها السيول، وأن الخيام الموجودة حاليًا بسيطة وضعيفة ولا تحمي العائلات من حرارة الشمس أو برد الشتاء.

وتابع: «نريد أن يتخيل العالم الخيمة التي تدخل إليها الكلاب ليلًا وتنهش الأطفال، والعائلات التي تبقى مستيقظة طوال الليل خوفًا على أطفالها»، مؤكدًا أن اللجنة المصرية تواصل جهودها الميدانية لمساندة العائلات الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.