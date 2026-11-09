تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الدواجن.. ومفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسواق السلع الغذائية الأساسية حالة من التباين الملحوظ في حركة الأسعار؛ حيث تراجعت أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق، مقابل ارتفاعات طفيفة ومتواصلة في أسعار الدواجن والبيض، وسط متابعة دقيقة من المواطنين لتحركات أسعار البروتين اليومية، وسجلت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا في متوسط السعر للمستهلك ليصل الكيلو إلى 422.50 جنيه، بانخفاض قدره 4.48 جنيه عن تعاملات الفترة الماضية، لتتراوح أسعار البيع في الأسواق والمحلات بين 379.66 جنيه كأدنى سعر و462.22 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

أسعار اللحوم

وعلى أساس سنوي، تشير البيانات إلى أن أسعار اللحوم الطازجة لا تزال مرتفعة بنسبة 1.05% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجلت خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية أدنى مستوى لها عند 394.09 جنيه في فبراير الماضي، وأعلى مستوى عند 453.13 جنيه في يونيو 2026.

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع

وفي المقابل، واصلت أسعار الدواجن الطازجة مسارها التصاعدي؛ إذ ارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن الطازجة للمستهلك إلى 107.52 جنيه، بزيادة يومية بلغت 1.48 جنيه، متراوحة بين 87.10 جنيه و127.38 جنيه للكيلو حسب المنطقة والجودة، بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 1.4%.

وحسب أحدث تحديثات بورصة الدواجن والأسواق اليوم، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 73 إلى 74 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و84 جنيهًا.

وسجلت الفراخ الساسو مستويات تتراوح بين 100 و101 جنيه في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي فتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا،

بينما سجلت فراخ الأمهات نحو 66 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بـ 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ليتراوح بين 175 و250 جنيهًا بحسب المنطقة السكنية.

أسعار البيض اليوم

وعلى صعيد قطاع البيض، ارتفعت أسعار كرتونة البيض في الأسواق مقارنة بالفترات السابقة؛ حيث سجل متوسط سعر كرتونة البيض العامة 125.70 جنيه، بزيادة يومية 3.60 جنيه.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى متوسط 140.41 جنيه، بزيادة بلغت 3.69 جنيه.

أما على مستوى البيع بالبيضة الواحدة، فاستقر سعر البيضة البيضاء الواحدة عند 4.81 جنيه، والبيض البلدي عند 5.26 جنيه للبيضة الواحدة دون تغير يومي،

في حين سجل سعر البيضة الحمراء تراجعًا طفيفًا بقيمة 5 قروش لتسجل 4.88 جنيه للبيضة.