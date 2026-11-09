قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث العياط| مقترح برلماني لإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي والمترو والمونوريل
كواليس رحيل باسم علي عن جهاز منتخب مصر.. تمسك علي ماهر وراء اختياره والرخصة التدريبية تحسم مصيره
تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الدواجن.. ومفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم
كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر
وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل أصبحت غنية بما يكفي لشراء الأسلحة.. ولا تحتاج إلى تمويل
مصر نحو مركز إقليمي للطيران.. إستراتيجية حتى 2030 تعزز الأساطيل وتشرك القطاع الخاص دون المساس بسيادة الدولة
فرصة استثمارية جديدة بالعاصمة.. شروط تخصيص الأراضي ومفاجآت الطرح الأخير
ارتفاع تكاليف الزراعة| هل يحصل الفلاح على العائد العادل؟
لميس الحديدي: المواطن عايز مواصلة آمنة وجيدة بسعر معقول
45 دقيقة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ترامب ورئيس الوزراء القطري بشأن إيران
نهاية هيجسيث.. سيناتور جمهوري يقدم بنودا لعزل وزير الحرب الأمريكي
أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا لـ ريال أوفيدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الدواجن.. ومفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم
أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسواق السلع الغذائية الأساسية حالة من التباين الملحوظ في حركة الأسعار؛ حيث تراجعت أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق، مقابل ارتفاعات طفيفة ومتواصلة في أسعار الدواجن والبيض، وسط متابعة دقيقة من المواطنين لتحركات أسعار البروتين اليومية، وسجلت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا في متوسط السعر للمستهلك ليصل الكيلو إلى 422.50 جنيه، بانخفاض قدره 4.48 جنيه عن تعاملات الفترة الماضية، لتتراوح أسعار البيع في الأسواق والمحلات بين 379.66 جنيه كأدنى سعر و462.22 جنيه كأعلى سعر للكيلو. 

أسعار اللحوم 

وعلى أساس سنوي، تشير البيانات إلى أن أسعار اللحوم الطازجة لا تزال مرتفعة بنسبة 1.05% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجلت خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية أدنى مستوى لها عند 394.09 جنيه في فبراير الماضي، وأعلى مستوى عند 453.13 جنيه في يونيو 2026.

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع 

وفي المقابل، واصلت أسعار الدواجن الطازجة مسارها التصاعدي؛ إذ ارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن الطازجة للمستهلك إلى 107.52 جنيه، بزيادة يومية بلغت 1.48 جنيه، متراوحة بين 87.10 جنيه و127.38 جنيه للكيلو حسب المنطقة والجودة، بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 1.4%.

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وحسب أحدث تحديثات بورصة الدواجن والأسواق اليوم، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 73 إلى 74 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و84 جنيهًا. 

وسجلت الفراخ الساسو مستويات تتراوح بين 100 و101 جنيه في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا. 

أما الفراخ البلدي فتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا، 

بينما سجلت فراخ الأمهات نحو 66 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بـ 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. 

واستقر سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ليتراوح بين 175 و250 جنيهًا بحسب المنطقة السكنية.  

أسعار البيض اليوم 

وعلى صعيد قطاع البيض، ارتفعت أسعار كرتونة البيض في الأسواق مقارنة بالفترات السابقة؛ حيث سجل متوسط سعر كرتونة البيض العامة 125.70 جنيه، بزيادة يومية 3.60 جنيه.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى متوسط 140.41 جنيه، بزيادة بلغت 3.69 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

أما على مستوى البيع بالبيضة الواحدة، فاستقر سعر البيضة البيضاء الواحدة عند 4.81 جنيه، والبيض البلدي عند 5.26 جنيه للبيضة الواحدة دون تغير يومي، 

في حين سجل سعر البيضة الحمراء تراجعًا طفيفًا بقيمة 5 قروش لتسجل 4.88 جنيه للبيضة.

الدواجن أسعار اللحوم اليوم أسعار الدواجن والبيض اليوم سعر البانيه اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر البيض البلدي اليوم أسعار الفراخ في الأسواق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

محمد صلاح

بعد أزمة الصورة.. عامر العمايرة يكشف عن حقيقة إساءة محمد صلاح لحسام حسن

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

ترشيحاتنا

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد