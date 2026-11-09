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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين.. الأرز يرتفع والزيت والدقيق والسكر في تراجع

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين
أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين
علياء فوزى

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية تباينًا اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026،وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تراجعت أسعار الفول والمكرونة والدقيق والسكر وزيت عباد الشمس، بينما سجل الأرز ارتفاعًا طفيفًا واستقر العدس تقريبًا، 

سعر الأرز اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 35.28 جنيه، بزيادة قدرها 52 قرشًا بنسبة 1.5%. ويتراوح السعر في الأسواق بين 32.35 جنيه كحد أدنى و38.99 جنيه كحد أقصى.

سعر الفول اليوم

تراجع متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 62.35 جنيه، بانخفاض 3.16 جنيه بنسبة 4.82%. 

سعر العدس اليوم

استقر سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح عند متوسط 68.63 جنيه، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 0.01 جنيه 0.01%، ويتراوح بين 65.76 و68.63 جنيه. 

سجل صنف آخر من العدس نحو 65.76 جنيه بانخفاض 2.86 جنيه بنسبة 4.17%.

سعر المكرونة اليوم

سجل متوسط سعر عبوة المكرونة 400 جرام 24.94 جنيه، متراجعًا بنحو 5.2 جنيه بنسبة 17.25%، وهو أكبر تراجع بين السلع.

أما المكرونة فئة الكيلو فبلغ متوسط سعرها 29.51 جنيه، بانخفاض 63 قرشًا بنسبة 2.09%.

ويتراوح سعر المكرونة بين 17.53 و36.76 جنيه بحسب النوع والعبوة.

سعر زيت عباد الشمس اليوم

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه 105.36 جنيه، بانخفاض 2.26 جنيه بنسبة 2.1%، ويتراوح بين 101.69 و108.94 جنيه. 

سجل صنف آخر من زيت عباد الشمس نحو 101.69 جنيه بتراجع 5.93 جنيه بنسبة 5.51%.

سعر الدقيق اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 27.18 جنيه، بانخفاض قدره 2.5 جنيه بنسبة 8.42%، ليكون ثاني أكبر تراجع بين السلع الواردة في التحديث بعد المكرونة. ويستقر السعر عند 27.18 جنيه بين الحدين الأدنى والأعلى في قراءة اليوم.

سعر السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 34.63 جنيه، بانخفاض 1.73 جنيه بنسبة 4.76%، ويتراوح السعر في الأسواق بين 33.18 جنيه كحد أدنى و36.53 جنيه كحد أقصى. 

وتعكس الأرقام تحسنًا نسبيًا في أسعار المكرونة والدقيق والسكر والزيت والفول مقارنة بمستوياتها السابقة، في مقابل ارتفاع محدود في الأرز. وتختلف الأسعار الفعلية من منفذ بيع لآخر ومن محافظة لأخرى.

أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية سعر الدقيق سعر الزيت سعر السكر

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