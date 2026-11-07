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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار.. معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل لـ30%| تفاصيل

معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%
معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%
ايمن محمد

في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، تتوسع المحافظات في إقامة المعارض التي تتيح للأسر الحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة، مع توفير تخفيضات على مختلف المنتجات والسلع الأساسية.

معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%

وفي هذا السياق، افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، معرضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة طور سيناء، تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة، تحت رعايته، بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، ولمدة شهر، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار.

حضور قيادات المحافظة والغرفة التجارية

جاء افتتاح المعرض بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، ومدير عام مديرية التموين، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل اللحوم والخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب الملابس والأحذية، فضلًا عن السلع الأساسية التي توفرها الشركة العامة لتجارة الجملة.

ويتيح المعرض للمواطنين شراء مختلف احتياجاتهم من مكان واحد، مع توفير خيارات متنوعة من المنتجات التي تلبي متطلبات الأسر، وتساعدها على الحصول على السلع بأسعار مخفضة.

معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%

تخفيضات تصل إلى 30% لمدة شهر

وتتراوح نسب التخفيضات على السلع والمنتجات المعروضة بين 20 و30%، في إطار جهود توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التخفيضات وشراء احتياجاتهم من مختلف المنتجات المعروضة.

معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%

التوسع في المعارض المخفضة بجنوب سيناء

يأتي افتتاح المعرض ضمن جهود محافظة جنوب سيناء للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التجارية التي تقدم السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعمل المحافظة على تنفيذ خطة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ورؤساء المدن، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتوسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات بمختلف مدن المحافظة.

معرض جديد للسلع الغذائية والاستهلاكية بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%
جنوب سيناء إسماعيل مـحمد كمال محافظ جنوب سيناء الغرفة التجارية

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