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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من دهب إلى نويبع.. محطات التحلية تحت المجهر لضمان استقرار ضخ المياه بجنوب سيناء

جولة علي محطات المياه بدهب ونويبع
جولة علي محطات المياه بدهب ونويبع
ايمن محمد

واصل المهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء والعضو المنتدب، جولاته الميدانية بمحطات تحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على معدلات إنتاج وضخ المياه، والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار إمدادات مياه الشرب للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد محطتي تحلية المياه بمدينتي دهب ونويبع، حيث تابع رئيس الشركة مراحل إنتاج المياه، وكفاءة وحدات التحلية والطلمبات ومكونات منظومة الضخ، إلى جانب مراجعة الحالة الفنية للمعدات وأعمال الصيانة، والتأكد من جاهزية المحطات واستمرار تشغيلها بالمعدلات المطلوبة.

واستهل رئيس الشركة جولته بتفقد محطة تحلية مياه دهب، يرافقه المهندس وليد أبو عوف، مدير المنطقة، حيث تابع الموقف التشغيلي للمحطة ومعدلات الإنتاج، واطمأن على كفاءة وحدات التحلية والطلمبات، ومدى جاهزية المعدات ومكونات منظومة الضخ.

وتفقد رئيس الشركة محطة التحلية الجديدة، يرافقه المهندس وليد مفرح، مدير المنطقة، لمتابعة انتظام التشغيل واستمرار ضخ المياه عقب تسليم المحطة وبدء مرحلة التشغيل، والوقوف على كفاءة وحدات الإنتاج والطلمبات، والتأكد من عدم وجود أي معوقات فنية قد تؤثر على انتظام إمدادات المياه.

وأكد المهندس خالد العمري إبراهيم أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، خاصة للمحطات التي تم تسليمها حديثًا، للوقوف على كفاءة التشغيل الفعلية، ورصد أي ملاحظات فنية والتعامل معها بصورة فورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة الشركة لتعزيز منظومة المتابعة الفنية والتشغيلية بمختلف مواقعها في جنوب سيناء، والتأكد من الالتزام بمعدلات الأداء المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة محطات التحلية، وضمان استمرارية الخدمة ووصول مياه الشرب إلى المواطنين بصورة منتظمة ومستقرة.

جنوب سيناء دهب نويبع المياه تفقد

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