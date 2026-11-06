رحمة محسن تعلن زواجها رسميًا: بسم الله بدأنا

أعلنت المطربة رحمة محسن زواجها، ونشرت صورة أفصحت من خلالها عن الزواج، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وعلقت على صورتها حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء قائلة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ بِدَايَةَ عُمْرٍ جَدِيدٍ، فَاجْعَلْهُ أَجْمَلَ مِمَّا تَمَنَّيْتُ، وَاكْتُبْ لِي فِيهِ السَّعَادَةَ وَالْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَرَاحَةَ الْقَلْبِ.. اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي زَوْجِي، وَبَارِكْ لَنَا فِي حَيَاتِنَا، وَاجْعَلْ بَيْنَنَا حُبًّا لَا يَزُولُ، وَمَوَدَّةً لَا تَنْقَطِعُ، وَسَكِينَةً تَمْلَأُ قُلُوبَنَا»، واختتمت تعليقها بالقول: «بِسْمِ اللَّهِ بَدَأْنَا، وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ نُكْمِلُ الْعُمْرَ مَعًا».



ولم تفصح رحمة محسن عن هوية زوجها أو تفاصيل وتوقيت إقامة حفل الزفاف، مكتفية بمشاركة هذا المنشور الذي حصد تفاعلاً واسعاً وتهنيئات واسعة من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني.



ويذكر أن رحمة محسن الفترة الأخيرة، شاركت في بطولة مسلسل "فهد البطل" أمام النجم أحمد العوضي، وغنت مع الفنان نوردو ديو بعنوان سر وجعنا، أغنية فيلم إذما بطولة الفنان أحمد داود، ووصل عدد مستمعيها 49 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.