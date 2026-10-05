رحمة محسن: لا أعتمد على لون غنائي واحد وأسعى لإرضاء جميع الأذواق

أكدت الفنانة رحمة محسن أن فكرة طرح ألبوم غنائي جديد لم تكن فكرتها في المقام الأول، وإنما جاءت من جانب شركة الإنتاج الخاصة بها، مشيرة إلى أنها تحمست للتجربة وحرصت على تقديم شكل فني مختلف.

وقالت رحمة محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنها كفنانة تسعى إلى إرضاء مختلف الأذواق، ولا تعتمد على نوع واحد فقط من الغناء، موضحة أنها كانت حريصة على تقديم تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال التي اعتاد الجمهور تقديمها منها.

وتابعت: «كان لدي إصرار على تقديم شكل جديد»، مؤكدة أن الألبوم يمثل خطوة مختلفة في مسيرتها الفنية، خاصة مع ابتعادها خلاله عن الشكل التقليدي للغناء الشعبي.

خوض تجارب فنية جديدة

وأشارت رحمة محسن إلى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية من الجمهور عقب طرح الألبوم، لافتة إلى أن تقديمها لونًا وشكلًا مختلفين عن الغناء الشعبي حظي بتفاعل جيد، وهو ما شجعها على الاستمرار في خوض تجارب فنية جديدة.