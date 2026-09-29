رحمة محسن تكشف عن لوك جديد بالتزامن مع طرح أولى أغنيات ألبومها «ملوش تاني»

تستعد الفنانة رحمة محسن لبدء مرحلة فنية جديدة بالتزامن مع طرح أول ألبوماتها الغنائية الطويلة «ملوش تاني»، إذ كشفت عن تغيير واضح في إطلالتها وظهورها بشكل مختلف عما اعتاده الجمهور، مع طرح أول كليبات الألبوم لأغنية «أنا الخسارة».

وظهرت رحمة محسن في بوستر أغنية «أنا الخسارة» بإطلالة جديدة، اعتمدت خلالها على تغيير واضح في الـStyling، كما تظهر باللوك نفسه ضمن أحداث الكليب، في خطوة تتزامن مع توجهها لتقديم شكل ومحتوى موسيقي مختلف خلال الفترة المقبلة.



ويضم ألبوم «ملوش تاني» 8 أغنيات، وتتعاون رحمة محسن خلاله مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن عطار، والملحن مدين، إلى جانب تقديم أكثر من فيديو كليب ضمن مشروعها الغنائي الجديد.



كما تقدم رحمة محسن خلال الألبوم ألوانًا موسيقية أقرب إلى البوب، في تجربة مختلفة عن اللون الشعبي الذي ارتبط باسمها خلال الفترة الماضية، لتكشف من خلال العمل عن جانب جديد من تجربتها الفنية.



ومن المقرر أن تطرح رحمة محسن أغنية «أنا الخسارة» يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.



والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع وميكس وماستر هشام البنا، بينما أخرج الكليب أحمد جوهر، وتولى إسلام عاكف أعمال المونتاج.