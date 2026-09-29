جلسة خارج الحسابات.. لماذا يجتمع مجلس النواب غدا قبل انطلاق دور الانعقاد؟

مع صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وقبل انطلاق دور الانعقاد العادي للمجلس المقرر في الأول من أكتوبر، تبرز أهمية التعرف على الحالات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز أو تستوجب دعوة المجلس للانعقاد في غير مواعيد جلساته العادية.

فانعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة لا يأتي بمعزل عن إطار دستوري ولائحي، وإنما يرتبط بعدد من الحالات والإجراءات التي تستدعي نظر المجلس في أمر عاجل أو إبداء رأيه أو الحصول على موافقته في مسائل حددتها النصوص المنظمة لعمل السلطة التشريعية.

وتتعدد هذه الحالات بين إجراءات تتعلق بالحكومة والتعديل الوزاري، وإعلان حالتي الحرب والطوارئ، والنظر في ترشيحات رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن عقد جلسات خاصة لمناقشة القضايا التي تتصل بالمصالح القومية العليا.

إعفاء الحكومة.. أولى حالات الانعقاد الطارئ

حددت المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المنظمة لإعفاء الحكومة من أداء عملها.

وبموجب النص، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، على أن يرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء.

ويلتزم مجلس النواب بمناقشة القرار في أول جلسة تالية لوروده، لاتخاذ ما يراه في شأنه، أما إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد، فتتم دعوته إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية.

ولا يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، على أن يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات حول القرار.

التعديل الوزاري.. جلسة طارئة خلال اسبوع

ومن بين الحالات التي تستوجب دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير دور الانعقاد العادي، إجراء تعديل وزاري.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء التعديل فيها.

ويعرض رئيس المجلس الكتاب في أول جلسة تالية لوروده، أما في غير دور الانعقاد، فتتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية.

وتكون الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

الحرب والمهمات القتالية.. جلسة سرية عاجلة

وفي الملفات ذات الطبيعة الاستثنائية، حددت اللائحة الداخلية إجراءات خاصة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.

وتنص المادة 130 على أن موافقة مجلس النواب تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ووفقًا لأحكام الدستور.

وهنا لا يكون الأمر مجرد جلسة طارئة عادية، وإنما حددت اللائحة طبيعة الاجتماع باعتباره جلسة سرية وعاجلة، نظرًا لطبيعة الموضوع المطروح على المجلس.

حالة الطوارئ.. دعوة فورية لمجلس النواب

وضعت اللائحة الداخلية كذلك تنظيمًا خاصًا لإعلان حالة الطوارئ.

وفي حالة إعلان الطوارئ بينما يكون مجلس النواب في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس للانعقاد فورًا لعرض القرار عليه، وفق الإجراءات والمواعيد التي حددتها اللائحة.

وتكتسب هذه الحالة أهمية خاصة، إذ يرتبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب وفق الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة، بما يجعل انعقاد المجلس أمرًا لازمًا لنظر القرار في التوقيت الذي حددته النصوص.

رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

لم تقتصر حالات الانعقاد غير العادي على الحكومة والقرارات المرتبطة بالأمن القومي، إذ تضمنت اللائحة الداخلية حالة تتعلق بترشيح رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وتنص المادة 342 على إخطار رئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورود الترشيح.

وفي غير دور الانعقاد، يُدعى المجلس إلى اجتماع غير عادي لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

جلسات خاصة للمصالح القومية العليا

وإلى جانب الحالات المحددة التي ترتبط بقرارات وإجراءات بعينها، أجازت اللائحة الداخلية عقد جلسة خاصة لمناقشة مسائل تتصل بالمصالح القومية العليا.

وتنص المادة 286 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات والإيضاحات بشأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا.

وبذلك تتيح اللائحة مسارًا لانعقاد المجلس لمناقشة ملفات عاجلة دون أن يكون الهدف بالضرورة إصدار تشريع أو اتخاذ قرار بالموافقة على إجراء محدد.

الدستور يفتح الباب أمام الاجتماع غير العادي

وتستند فكرة انعقاد مجلس النواب خارج دور الانعقاد العادي إلى الدستور نفسه، الذي أجاز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

وبالتالي، فإن انعقاد المجلس في جلسة طارئة يظل مرتبطًا بوجود سبب أو أمر عاجل يستدعي اجتماع السلطة التشريعية خارج جدول جلساتها المعتاد.

جلسة 30 سبتمبر.. ماذا يعني توقيتها؟

وتأتي الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا الأربعاء 30 سبتمبر في توقيت مهم، إذ تسبق مباشرة افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس في الأول من أكتوبر.

ويعني ذلك أن الدعوة إلى جلسة 30 سبتمبر تأتي في إطار منفصل عن الجلسة المقررة لافتتاح دور الانعقاد العادي، باعتبار أن لكل منهما سندها وإجراءاتها الخاصة.

وبينما حددت الدعوة موعد الجلسة الطارئة في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فإن تحديد الموضوع الذي سيناقشه المجلس يظل مرتبطًا بما يرد في جدول أعمال الجلسة والإخطار الرسمي الموجه إلى أعضاء المجلس.

ومن ثم، فإن مجرد صدور قرار الدعوة إلى جلسة طارئة لا يعني تلقائيًا أن موضوعها يتعلق بإعفاء الحكومة أو تعديل وزاري أو أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها، ما لم يصدر إعلان رسمي يحدد موضوع الجلسة.

كيف تنعقد الجلسة الطارئة؟

وتخضع الجلسة الطارئة، شأنها شأن جلسات المجلس، للضوابط الإجرائية الواردة في اللائحة الداخلية، وفي مقدمتها اكتمال النصاب القانوني.

وتنص المادة 279 على عدم جواز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني عند حلول موعد الافتتاح، يؤجل رئيس المجلس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك، يعلن تأجيل الجلسة وتحديد موعد الجلسة المقبلة.

وتحدد اللائحة كذلك إجراءات افتتاح الجلسة وإثبات حضور الأعضاء وإبلاغ المجلس بالرسائل الواردة إليه، قبل الانتقال إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.