جلسة طارئة.. قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد غدا

صدر اليوم قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك وفقًا للقرار الصادر بشأن دعوة المجلس للانعقاد.

المجلس ينعقد في الموعد المحدد

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الطارئة في الموعد الذي حدده القرار الجمهوري، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لانعقاد الجلسة.

دعوة رسمية لانعقاد المجلس

وتأتي الدعوة في إطار الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد، على أن تنعقد الجلسة وفقًا للموعد المحدد في القرار الصادر اليوم.