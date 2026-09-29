بعد خماسية جنوب السودان.. حسام حسن: منتخب مصر مبيقفش على حد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني لا يتوقف على غياب أي لاعب، مشددًا على أهمية الاعتماد على جميع العناصر المتاحة وتكوين فريق قادر على المنافسة.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة جنوب السودان: «المنتخب مبيقفش على حد، مينفعش بلد فيها 120 مليون ومنتخب مصر يقف على لاعب واحد، فواجب علينا إحنا نشوف اللعيبة المخلصين الموجودين لتكوين الفريق».

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: بدون نقاط.