مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، : "مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة".

وتابع الرئيس السيسي: "التطورات في المنطقة لها تأثير كبير علينا في مصر وهناك ارتفاع في أسعار البترول والسلع الأساسية عالميا ".

واكمل الرئيس السيسي: "مهم نبني الوعي لشعبنا والمسؤولين ونحافظ عليه "، مضيفا:" الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي".



وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة.

وأشار إلى ضرورة أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة، حيث أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين.

