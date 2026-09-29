التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية والعراق بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

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ويحتل منتخب السعوديه جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط



جاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، جهاد ذكري، زكريا هوساوي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد أبوالشامات، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سلطان مندش، عبدالله آل سالم، عبدالله الحمدان.