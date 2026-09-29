وفد طلابي من علوم دمنهور يشارك في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك وفد من طلاب كلية العلوم بجامعة دمنهور "المستوى الثاني والثالث شعبة جيولوجيا / جيوفيزياء، وجيولوجيا / كيمياء" - في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 (Egypt Mining Forum 2026)، والذي أقيم خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026 بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظيم وزارة البترول والثروة المعدنية.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة جيهان الخضري عميد كلية العلوم، الدكتور عبد الفتاح البلتاجي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عثمان بدران رئيس قسم الجيولوجيا.

من جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن مشاركة طلاب كلية العلوم في منتدى مصر للتعدين تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تأهيل كوادر شبابية قادرة على قيادة قطاع التعدين الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030.

وأشار "رئيس جامعة دمنهور" إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بطلاب الأقسام التطبيقية والنوعية، وتسعى لدمجهم في المحافل الدولية والمؤتمرات المتخصصة لصقل خبراتهم العملية وربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل الفعلي، مؤكدا أن طلاب قسم الجيولوجيا يمثلون نواة لمستقبل التعدين في مصر، وأن ما شاهدوه من مشروعات قومية عملاقة يفتح أمامهم آفاقا واسعة للتوظيف والتدريب والابتكار.

وأوضحت الدكتورة جيهان الخضري، أن كلية العلوم حرصت على اختيار طلاب شعبتي الجيولوجيا الجيوفيزياء، والجيولوجيا والكيمياء، للمشاركة في هذا الحدث الهام، باعتبارهم التخصص الأصيل المعني بعلوم الأرض والثروات المعدنية، مشيرة إلى أن المشاركة تضمنت حضور الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة حول تقنيات الاستكشاف الحديثة والاستدامة في صناعة التعدين، والتواصل مع مسئولي الشركات لبحث فرص التدريب الصيفي والمشروعات البحثية المشتركة، مؤكدة استمرارية كلية العلوم في استراتيجيتها لتعزيز المشاركات الميدانية لطلابها في الفعاليات العلمية والمهنية الكبرى، بما يسهم في بناء شخصية علمية ومهنية متكاملة قادرة على المنافسة محليا ودوليا.

فيما أوضح الدكتور عبد الفتاح البلتاجي، أن مشاركة الطلاب منحتهم فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين، والتعرف على الخريطة الاستثمارية والمشروعات الواعدة التي تطرحها الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والتواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التعدين والبترول.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عثمان بدران، أن مشاركة طلاب القسم في منتدى مصر للتعدين 2026، تأتي في صميم رسالة القسم الهادفة إلى إعداد جيولوجي متميز يمتلك المعرفة النظرية والمهارة التطبيقية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى أن قسم الجيولوجيا يحرص على تأهيل طلابه وفقا لأحدث الاتجاهات في علوم الأرض، وأن التواجد في مثل هذه المحافل الدولية يسهم في صقل شخصية الطالب وفتح آفاق جديدة أمامه للتدريب العملي والتواصل مع كبرى الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين، مؤكدا أن ما شهده القطاع من طفرة غير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة يضع على عاتق القسم مسئولية مضاعفة لتخريج كوادر قادرة على استثمار ثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها.

من جانبهم أعرب الطلاب المشاركون عن بالغ سعادتهم وفخرهم بهذه المشاركة المتميزة، مؤكدين أن منتدى مصر للتعدين 2026 كان بمثابة نافذة حقيقية على مستقبلهم المهني، حيث أتاح لهم الاطلاع عن قرب على أحدث التقنيات العالمية في مجال الاستكشاف والتعدين، وفهم حجم الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية العملاقة التي تقودها الدولة في هذا القطاع الحيوي.