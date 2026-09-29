الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وزارة الداخلية موجودة في مختلف أنحاء الدولة المصرية، مشددًا على أهمية دورها وأدائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مع ضرورة الحرص في الوقت نفسه على تقديم أفضل خدمة للمواطن وبأقل تكلفة ممكنة، وهو ما ينطبق على جميع مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، إن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد جميع الموارد والقدرات المتاحة للدولة، سواء بالوسائل التقليدية أو غير التقليدية.

وضرب الرئيس مثالًا بدور المؤسسات التعليمية والدينية في تعزيز وعي المواطنين، متسائلًا: «لو كل معلم في وزارة التربية والتعليم لمدة دقيقتين أو 3 قال للطفل: خلي بالك من بلدك، النتيجة هتكون إيه؟».

الحفاظ على الوطن

وتابع أنه يمكن أيضًا أن يكون الحفاظ على الوطن وتعزيز الانتماء إليه جزءًا من الخطاب الديني، قائلًا إن علماء الأوقاف يمكنهم توجيه رسالة واضحة للمواطنين مفادها: «خلوا بالكم من بلدكم»، بحيث تصبح هذه الرسالة من الثوابت التي تؤكد أهمية الحفاظ على الوطن.