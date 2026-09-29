الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، :" هناك جهود للحفاظ على الجبهة الداخلية للدولة المصرية قوية ومستقرة ".

وتابع الرئيس السيسي:"انتبهوا من كلمة إحنا وانتم ومفيش إحنا وانتم وإحنا كلنا واحد كلنا مع بعض لكن الادوار مختلفة ".

واكمل الرئيس السيسي:" يجب الاستعداد بشكل مسبق لصون مصالح الوطن والمواطنين واتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة للحوار بصورة شفافة عن مختلف الموضوعات ".,

ولفت الرئيس السيسي:" الإحجام عن الكلام وطرح وجهة النظر أمر مش جيد لو إحنا عايزين نعمل وحدة رأي وفهم لازم يكون فيه أكتر من طرف بيتكلم ويكون المسؤول ويكون المواطن شريك في النقاش والحوار والفهم ".

