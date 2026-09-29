موعد مباراة الأهلي والزمالك على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»..

الأهلي يحسم المركز الثاني في مجموعته

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الثالث له في البطولة، ليضمن احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما خسر مباراته الأولى أمام فيزبريم المجري بنتيجة 31-23.

وعاد الفريق الأحمر في الجولة الثانية وحقق فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي بنتيجة 35-17، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بانتصار جديد على فوكس برلين.

الأهلي يواجه الزمالك على الميدالية البرونزية

وضرب الأهلي موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما احتل الفريق الأبيض وصافة المجموعة الأولى.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، ليحسم المركز الثاني في مجموعته ويضمن التأهل إلى مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مواجهة تجمع قطبي الكرة المصرية للمنافسة على المركز الثالث في البطولة.